Remparts: le «meilleur défenseur de la ligue» est de retour

Les Remparts accueillent à bras ouverts le retour d’Evan Nause, qui était, foi de Patrick Roy, « probablement le meilleur défenseur de la ligue » avant qu’une fracture au pied subie au début de janvier ne l’écarte de l’action pendant six longues semaines.

Non, les puissants « Diables rouges » n’ont pas dérougi pendant son absence. Mais la perte de Nause, combinée à celle des attaquants Nathan Gaucher, James Malatesta et Mikaël Huchette ainsi que du défenseur Thomas Darcy, commençait à peser lourd sur les épaules des autres joueurs.

Surtout à la ligne bleue, où le vétéran a amassé 25 points, dont cinq buts, en plus de montrer un spectaculaire différentiel de +40 en 29 matchs.

Chez les arrières de la ligue, le meneur à ce chapitre est le défenseur du Phœnix de Sherbrooke Tyson Hinds (+51 en 45 rencontres).

« Ça va faire du bien, parce que je trouve que l’on a un peu surtaxé nos défenseurs depuis un moment, a pointé l’entraîneur-chef, aujourd'hui. Nause jouait vraiment du bon hockey avant sa blessure. Ce que l’on veut, c’est que graduellement, il reprenne son erre d’aller. »

Il aime encore plus le hockey

Nause devrait être en uniforme pour la rencontre face aux Cataractes, à Shawinigan, vendredi soir.

Un grand sourire aux lèvres, alors qu’il faisait encore un peu de « temps supplémentaire » sur la glace du Pavillon de la jeunesse, aujourd'hui, le numéro 20 a confirmé avoir obtenu le feu vert qu’il attendait avec impatience.

Car jamais le Britanno-Colombien — dont le français s’est grandement amélioré depuis son arrivée à Québec, il y a trois ans — ne s’était retrouvé à l’écart du jeu pendant une aussi longue période.

Et si cette blessure au pied, subie lorsqu’il a été atteint par un tir dans un match, l’a privé de hockey au moment où il excellait sur la patinoire, c’est surtout l’esprit de groupe que Nause a hâte de retrouver.

« Finalement ! Je suis fébrile ! C’était difficile de regarder les gars avoir autant de plaisir pendant que j’étais dans les gradins, a lancé l’espoir des Panthers de la Floride. J’apprécie encore plus ce sport depuis que j’en ai été privé depuis aussi longtemps. »

Des défaites qui pourraient aider à gagner

Fait inusité dans leur excellente saison, les Remparts se sont inclinés deux fois à leurs trois dernières rencontres. Et ces deux défaites sont survenues au Centre Vidéotron, de surcroît.

Mais même si ses protégés ont perdu « deux matchs qu’ils auraient aimé gagner, à la maison », Patrick Roy se disait fier d’eux, aujourd'hui.

Car, rappelle-t-il, l’absence de Nathan Gaucher, de James Malatesta, de Mikaël Huchette et de Thomas Darcy, en plus de celle d’Evan Nause, qui sera de retour au jeu vendredi, commence à « jouer sur le noyau du club ».

Dans ce contexte, l’entraîneur-chef a aimé « la résilience de [ses] joueurs ».

« J’ai aimé voir nos gars continuer à se battre », précise-t-il.

Les Diables rouges seront de retour en action vendredi à Shawinigan face aux Cataractes. Dimanche, ce sont quelque 15 000 spectateurs qui ont assisté à la défaite de leurs favoris face aux Mooseheads d’Halifax, les plus proches poursuivants des Remparts dans l’Association de l’Est (Québec compte 93 points, contre 87 pour Halifax).

Au bout de leur siège

Et semble-t-il que plusieurs d’entre eux ont aimé le spectacle, malgré le pointage final.

Il faut dire que Québec perdait 4 à 0 après deux périodes, avant d’inscrire trois buts sans riposte.

« C’est drôle, parce que toutes les personnes à qui j’ai parlé qui ont assisté à cette rencontre m’ont dit que ça faisait longtemps qu’ils n’avaient pas été assis au bout de leur siège pour un match de hockey », a raconté le pilote des Diables rouges.

« C’est sûr qu’on aurait aimé être du côté des gagnants, a-t-il continué. Mais en même temps, j’étais fier de mon groupe, car, oui, on aurait pu commencer le match un peu mieux, mais quand il a été le temps de jouer avec un sentiment d’urgence, on a été capables de se relever et de revenir. »

Avoir le momentum

Le son de cloche est le même du côté de Nause qui, du haut des estrades, a vu chez ses coéquipiers une démonstration « de caractère ».

Cette résilience, selon Patrick Roy, pourrait avoir du bon pour la suite de la saison.

« Ce que ça crée, c’est que les gars se rendent compte que même avec des effectifs réduits, contre des équipes qui sont en santé, on est capables de compétitionner, a-t-il pointé. Alors je pense que ça nous donne un momentum », a conclu le pilote des Remparts.