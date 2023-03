Le potentiel premier choix de la NFL sous mandat d’arrestation

Jalen Carter, considéré comme le plus bel espoir défensif du prochain repêchage de la NFL et comme potentiel tout premier choix, se retrouve dans l’eau chaude avec un mandat d’arrestation à son endroit pour conduite dangereuse et course.

Carter, un plaqueur des Bulldogs de l’Université de Georgia, devait rencontrer les médias à Indianapolis mercredi matin dans le cadre du camp d’évaluation de la NFL. Il a évidemment brillé par son absence.

Le 15 janvier dernier, à la suite de la conquête du championnat national universitaire par Georgia pour une deuxième année de suite, un accident de voiture tragique a coûté la vie au joueur de ligne offensive Devin Willcock et au recruteur Chandler LeCroy.

Dans les dernières heures, le quotidien Atlanta Journal-Constitution a rapporté que Carter était présent sur les lieux de l’accident et qu’il aurait ensuite fourni des informations contradictoires à la police du comté d’Athens-Clarke, qui a émis le mandat d’arrestation mercredi matin.

Dans le rapport d’enquête, il est indiqué que Carter et LeCroy conduisaient leur voiture dans ce qui s’apparentait à une course.

«Il a été démontré que les deux véhicules changeaient de voies en plus de se retrouver en sens contraire, dans une conduite à haute vitesse dans une tentative de se distancer», est-il écrit.

Versions contradictoires

Sur le coup de l’accident, Carter aurait quitté la scène avant l’arrivée des services d’urgence.

Selon des documents obtenus par le Atlanta Journal-Constitution ainsi que des enregistrements de l’appel au 911, le joueur de ligne défensive serait ensuite retourné deux heures plus tard sur les lieux de l’accident.

Il aurait d’abord affirmé à la police qu’il avait entendu l’accident lorsqu’il était dans un appartement près des lieux. Il aurait par contre mentionné par la suite à un officier qu’il conduisait à la fois derrière et à côté de l’autre véhicule.

Wilcock, âgé de 20 ans, est décédé sur place, tandis que le décès de LeCroy, 24 ans, a été constaté à l’hôpital.

Un espoir de premier plan

Cette semaine, tous les meilleurs espoirs en vue du repêchage de la NFL sont rassemblés à Indianapolis et Carter est identifié comme le meilleur joueur disponible, toutes positions confondues, selon une vaste majorité d’analystes.

Il était en train de subir des évaluations médicales d’usage lorsque le mandat d’arrêt a été émis contre lui.

Reste à voir quelles seront les conséquences de ses actes.

«Les informations révélées aujourd’hui sont très troublantes, d’autant plus que nous composons toujours difficilement avec la perte de deux membres chers à notre communauté. Nous continuerons de collaborer pleinement à l’enquête, tout en soutenant les familles et en évaluant ce que nous pouvons apprendre de cette horrible tragédie», a dit l’entraîneur-chef des Bulldogs Kirby Smart, par voie de communiqué.