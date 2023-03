Les enfants s'amusent avec... des cônes orange et des blocs «Expo 67»

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Je pensais que j’arrivais au stationnement P8 de La Ronde, mais une fillette m’a détrompé: je me trouvais en fait devant un «champ de fraises», m’a-t-elle annoncé.

Lors de l’évènement de jeu libre La mitaine perdue, une activité gratuite pour la relâche scolaire organisée hier au parc Jean-Drapeau, les guérites du parc d’attractions étaient fermées.

Sur l’espace voué l’été au cordage de voitures, une trentaine d’enfants s’agitaient joyeusement dans une belle neige fertile pour l’imaginaire.

Photo Louis-Philippe Messier

«On cueille des fraises et des pommes», m’explique la petite fermière, en me montrant le «champ»: une étendue de neige surplombée par le squelette vert du pont Jacques-Cartier.

«On fait des petites balles de neige pour les fraises et des plus grosses pour les pommes», a ajouté celle qui venait de disposer des pneus de vélo devant l’entrée de sa maison imaginaire en guise de pavé-marelle.

Jeux spontanés

Dans cette «maison» (une toile recouvrant des cônes orange), un certain Jules se tenait devant une cuisinière de neige et brassait de la neige dans un chaudron :

«Je fais de la confiture», m’explique-t-il.

Photo Louis-Philippe Messier

Une fillette peignait les murs avec un rouleau à pâte enduit de poudre de craie.

«Tu donnes des objets de la vie courante à des enfants et ils vont s’inventer des scénarios», dit Marie-Hélène Roch, une universitaire spécialiste du jeu libre, dont l’organisme L’Hiver en nous a créé l’évènement.

«J’ai choisi un lieu public inutilisé pour y inviter les familles.»

Héritage de l’Expo

Le jeu préféré des enfants : des blocs de construction géants en cèdre conçu par l’architecte Cornelia Oberlander pour l’Expo 67 et refaits à l’identique pour le 50e en 2017.

«Les enfants adorent ça, ils s’en font des cabanes où ils peuvent se cacher, et qu’ils peuvent symboliquement s’approprier», m’explique Margaret Fraser, de l’organisme Metalude, qui gère les blocs.

Photo Louis-Philippe Messier

«Ça m’a seulement coûté le prix du billet de métro», se réjouit Fauve Chayer, de Villeray, dont le fils maquillait un bonhomme de neige avec un vaporisateur d’eau colorée.

Non seulement le jeu libre absorbe les enfants pendant des heures, mais... il n’est pas sujet à l’inflation!