L’Outaouais, une région qu’il faut découvrir

Lorsqu’il est question de destinations motoneige, l’Outaouais n’arrive pas nécessairement en tête de liste des amateurs. Pourtant, cette région a beaucoup à offrir, autant du point de vue des décors que de la qualité des services offerts. Les sentiers sont développés pour découvrir la région.

« Il y a plusieurs secteurs qui sont très intéressants à découvrir, d’expliquer le premier vice-président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et administrateur régional pour l’Outaouais, Pierre Tremblay. On peut penser à celui de la Petite-Nation dans le coin de Montebello, en montant vers Chénéville, Montpellier, Duhamel où on peut rejoindre les Hautes-Laurentides.

« Il y a de très beaux plans d’eau, des rivières. On peut circuler dans la réserve faunique Papineau-Labelle. Les sentiers sont très larges. Le paysage y est très intéressant et si vous êtes chanceux, vous allez apercevoir des chevreuils en bordure du sentier.

« Les motoneigistes peuvent passer dans plusieurs villages typiques de la région où ils vont retrouver tous les services dont ils pourraient avoir besoin, logement, nourriture, essence et plus. »

L’expert nous présente un autre secteur intéressant, celui de La Lièvre.

« À partir du village de Val-des-Bois en allant vers la Haute-Gatineau, le secteur de Maniwaki, où on retrouve un nouveau sentier est-ouest qui ramène la connexion entre les différents points d’attrait de la région. Le sentier avait été fermé en raison de la perte d’un droit de passage. Maintenant, le sentier est pérennisé parce qu’il est sur les terres publiques. Il est donc là pour plusieurs années.

« Il est aussi plus sécuritaire que l’ancien sentier qui empruntait des montagnes et des pentes trop abruptes pour la machinerie. Les motoneigistes peuvent maintenant découvrir le Parc régional du Poisson-Blanc, un très bel endroit qui offre des points de vue très intéressants. C’est pour des sites comme celui-là que je dis aux motoneigistes, venez en Outaouais. Vous y découvrirez de très beaux paysages. »

LE SECTEUR DU PONTIAC

Pour ce spécialiste de la région, les motoneigistes auraient intérêt à découvrir le Pontiac.

« C’est véritablement un secteur négligé par plusieurs motoneigistes. Pourtant, on y retrouve le parc linéaire qui permet de circuler le long de la rivière des Outaouais. Il est aussi possible de faire la connexion avec l’Ontario, ce qui permet d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté de la frontière.

« Plusieurs motoneigistes ontariens empruntent ces sentiers pour venir faire une tournée en Outaouais. Il est aussi possible de se rendre dans la Témiscamingue et même aux portes de la réserve faunique de La Vérendrye. »

Dans le secteur de Gatineau, il y a un stationnement alternatif, là où vous pouvez laisser voiture et remorque ou encore, lorsque vous êtes en motoneige, il est possible de prendre un moyen de transport pour vous y rendre et profiter des différents services offerts.

« On peut entrer en Outaouais depuis plusieurs autres régions pour découvrir notre coin de pays. Je suis très fier de ma région et je crois que si les motoneigistes viennent une fois chez nous, ils vont revenir. »

La région compte 2269 kilomètres de sentiers qui sont entretenus par sept clubs. Via les différents sentiers, vous avez accès à un réseau d’hébergement qui compte 700 chambres. L’enneigement se fait de la mi-décembre jusqu’à la mi-mars.

Pour en savoir plus, www.tourismeoutaouais.com ou 1 800 265-7822.

EN BREF

UN SITE AMÉLIORÉ

La Fédération des clubs de motoneigistes a considérablement rajeuni son site internet. Avec sa nouvelle présentation, il est plus convivial, plus facile à consulter et permet de trouver plus rapidement les informations recherchées. Il sera donc plus facile de planifier vos randonnées, surtout que présentement, la saison de motoneige est à son meilleur avec des conditions splendides.

LE GASPÉSIANA

À la porte de la Gaspésie, vous pouvez maintenant compter sur un service d’hébergement et de restauration superbe avec le Gaspésiana, situé à Sainte-Flavie. Les nouveaux propriétaires ont bâti un forfait sur mesure pour les motoneigistes avec différents services, dont la possibilité de stationner votre motoneige à la porte de votre chambre. Pour les gens qui voudraient se servir du site comme point de départ, il y a aussi la possibilité de stationner vos remorques. Pour en savoir plus : 1 800 404-8233 ou info@gaspesiana.com.

EXPÉDITION PREMIÈRES NATIONS

Les membres de l’Expédition Premières Nations sont attendus samedi, à Sept-Îles. Jusqu’à présent, hormis quelques incidents qui n’ont pas nui au déroulement de l’aventure, les membres de l’expédition se portent bien et, selon des informations obtenues, la très grande majorité considèrent que c’est l’expérience d’une vie. Mission accomplie pour l’organisateur Christian Flamand.