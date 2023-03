NBA: un joueur vedette aurait agressé un adolescent

Ja Morant, l’une des plus grandes sensations de la NBA, se trouve dans l’eau chaude après avoir supposément attaqué un adolescent de 17 ans le considérant comme un «mentor».

Le quotidien «The Washington Post» a rapporté mercredi que la présumée victime reprochait à la vedette des Grizzlies de Memphis de lui avoir asséné plusieurs coups de poing au visage. Selon l’adolescent, Morant l’a pris sous son aile et l’a invité à jouer au basketball à son domicile, au Mississippi.

Après l'avoir brutalisé, l’athlète de 23 ans se serait ensuite approché de l’adolescent avec un fusil dissimulé dans son pantalon.

Morant se serait défendu en affirmant qu’il avait agi en autodéfense. Il a aussi porté plainte à son tour à l’endroit de la présumée victime, alléguant qu’elle avait menacé sa famille.

Toutefois, en l'absence de preuves substantielles, le procureur du district de Shelby County ne donnera pas suite aux plaintes de Morant et de l’adolescent.

Par ailleurs, quelques jours plus tôt, un agent de sécurité de Memphis a reproché à Morant de l’avoir bousculé et proféré des menaces à son endroit.

Dans une déclaration transmise au «Washington Post», l’agent de Morant, Jim Tanner, a qualifié ces deux incidents de «rumeurs sans fondement répandues par des gens ayant l'objectif de ternir la réputation de Ja pour leur propre gain financier».

Reconnu comme un des joueurs les plus spectaculaires du circuit Silver, Morant occupe respectivement les huitième et cinquième rangs au chapitre des points (27,2) et des mentions d’assistance (8,2) par match cette saison.