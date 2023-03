NFL: un bel équilibre chez les Browns

En mai, Catherine Raiche se rapprochait de son rêve de devenir directrice générale dans la NFL en faisant le saut chez les Browns de Cleveland. En août, elle devenait maman d’un jeune garçon. La Montréalaise trouve son bonheur dans ces derniers mois qui ont été mouvementés.

Présente à Indianapolis dans le cadre du camp d’évaluation (Combine) de la NFL, Raiche a rencontré les médias sur place pour la première fois depuis qu’elle a été nommée adjointe au directeur général et vice-présidente aux opérations football.

Cette double fonction en fait la femme la plus haute gradée dans la NFL, en ce qui a trait aux opérations football.

Elle est impliquée autant pour les questions de gestion du plafond salarial que dans l’évaluation de joueurs universitaires et professionnels, ainsi que dans la planification stratégique de l’équipe.

« J’ai dû apprendre à gérer mon temps entre la famille et le travail parce que dans ce milieu, on doit investir de longues heures. Je veux tout donner au travail, mais je suis aussi la mère d’un petit garçon et je pense qu’on doit pouvoir combiner les deux. J’ai la chance d’être entourée de gens chez les Browns qui m’offrent une belle flexibilité », a-t-elle dit dans une entrevue retransmise sur le site web de l’équipe.

Dans le moment présent

Celle qui a débuté comme stagiaire chez les Alouettes en 2015 a gravi les échelons à une vitesse folle, jusqu’à ce qu’elle se retrouve chez les Eagles de Philadelphie, pour sa première expérience dans la NFL, en 2019.

Raiche a mis le cap sur Cleveland le printemps dernier et même si elle espère être éventuellement sur les rangs quelque part pour un poste de directrice générale, elle savoure le moment.

« Je suis excitée d’être avec les Browns. J’apprends toujours plus au quotidien. En ce moment, tout mon focus est aux Browns et à trouver des façons de contribuer aux succès de cette équipe.

« Quand d’autres opportunités arriveront, je serai excitée pour ça aussi. Honnêtement, je n’ai jamais pensé à mon prochain emploi. J’ai toujours été du genre à me concentrer sur mon rôle du moment. C’est ce qui m’a menée à vivre différentes opportunités au fil de ma carrière », a-t-elle commenté.

Le dossier Deshaun Watson

Peu de temps avant l’arrivée de Raiche à bord, les Browns ont pris une décision très controversée en prodiguant un contrat garanti au quart-arrière Deshaun Watson, soupçonné d’avoir commis des gestes déplacés à l’endroit de plus de 25 masseuses.

Raiche assure qu’en se joignant à l’équipe et en retrouvant le directeur général Andrew Barry, qu’elle avait connu à Philadelphie, elle était à l’aise avec cette décision.

« Ça n’a pas été un problème parce que j’ai pleinement confiance en Andrew et sa façon de faire. Je savais que tout ce qui a mené à cette décision était très réfléchi. Je me suis toujours sentie à l’aise », a-t-elle indiqué.