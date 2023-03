Pour la première fois, une femme dirigera Canada Soccer

L’ancienne joueuse Charmaine Crooks est devenue mercredi la première femme de l’histoire et la première personne de couleur à décrocher la présidence de Canada Soccer.

La quintuple participante des Olympiques et médaillée d’argent des Jeux de Los Angeles remplacera Nick Bontis, qui a remis sa démission lundi après avoir fait l’objet d’une demande formulée en ce sens par les 13 organisations provinciales et territoriales du pays. Membre de l’Ordre du Canada, Crooks jouait le rôle de vice-présidente depuis deux ans; c’est Kelly Brown qui la remplacera dans cette fonction.

Certes, la nouvelle tête dirigeante de la fédération nationale est consciente de la tâche qui l’attend. La crédibilité de son organisation a été remise en question par les joueuses de l’équipe féminine. Estimant avoir droit à davantage de soutien de la part de Canada Soccer et croyant être laissées pour compte avant la Coupe du monde prévue dès le 20 juillet, elles ont multiplié les actions pour exprimer leur point de vue, notamment une grève d’entraînement le 11 février. Du côté des hommes, les athlètes ont refusé d’affronter le Panama dans un duel amical en juin, à cause d’un différend salarial. Celui-ci concerne l’attribution d’un boni de participation de 10 millions $ au dernier Mondial et reste non résolu, d’après la chaîne TSN.

Travail énorme

«Le travail à venir pour notre organisation, notre sport et les joueurs portant nos maillots canadiens est aussi important pour moi, comme toutes les courses auxquelles j’ai participé. Je connais et je comprends les appels pour bien faire les choses et je suis sûre que nous serons en mesure de produire un réel changement pour nos équipes nationales jusqu’au niveau de base dans les communautés à travers le pays, a déclaré par voie de communiqué. Je désire remercier les membres du conseil pour leur soutien et je suis entièrement engagée à écouter, à apprendre et à bâtir des relations et la confiance dans l’ensemble de l’écosystème du soccer au Canada.»

Crooks a précédemment œuvré au sein du conseil d’administration du Comité olympique canadien et fut membre de la commission des athlètes du Comité international olympique. Elle a été chef de délégation auprès de l’équipe nationale féminine du Canada et siège au comité d’organisation des compétitions de la FIFA.

Ainsi, six femmes composent 46 % du conseil d’administration.