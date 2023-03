Rendez-vous Québec Cinéma: première du film «Jour de merde»

La comédie noire Jour de merde de Kevin T. Landry a été projetée en première, mercredi soir, au Cinéma Impérial, à Montréal, dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC).

Le réalisateur, scénariste et monteur, qui a mis en boite une quinzaine de courts-métrages, notamment grâce au mouvement Kino Montréal, ainsi que la websérie Et puis Amélie est partie, décrit Jour de merde comme «une lettre d’amour très décalée à deux femmes importantes dans [sa] vie qui ont fait de [lui] une meilleure personne par leur patience, leur persévérance et leur altruisme».

Kevin T. Landry, qui se dit fasciné par «l’absurde, la solitude et la ligne mince séparant l’imaginaire de la réalité», propose ainsi son tout premier long métrage, lequel met en vedette Réal Bossé, Ève Ringuette, Valérie Blais, Isabelle Giroux et Louka Amadéo Bélanger-Leos.

Synopsis: accumulant les abus d’un ex-copain pervers narcissique et d’une supérieure condescendante, une jeune mère monoparentale travaillant pour Loto-Gold est envoyée au fin fond de nulle part pour interviewer un étrange ermite. L’intransigeant nouveau millionnaire sera celui qui la poussera finalement à bout de manière spectaculaire.

Le film de 91 minutes, produit par Macha Houssart et Kélyna N. Lauzier puis distribué par K-Films Amérique débarquera dans les salles obscures le 24 mars prochain.

Les 41es Rendez-vous Québec Cinéma se poursuivent jusqu’au 4 mars.