«Si vous pensez que je suis une diva, fermez votre poste» - Aaron Rodgers

Le quart-arrière Aaron Rodgers n’en a que faire des critiques le ciblant et il entend éviter de se laisser influencer par les opinions négatives.

Le vétéran de 39 ans a récemment décidé de se soumettre à une retraite de quatre jours en pleine obscurité dans un établissement privé de l’État d’Oregon. Le processus visant à l’aider dans son choix quant à la suite de sa carrière au football professionnel en a fait réagir plusieurs. Toutefois, dans l’entrevue livrée au balado «Aubrey Marcus Podcast» il y a plusieurs jours, il dit être en plein contrôle de lui-même.

«Je réponds aux questions à ce sujet, car on m’interroge. J’en parle, puisque c’est important à mes yeux. Si vous n’aimez pas cela et que vous considérez cela comme du théâtre, si vous pensez que je suis une diva, fermez votre poste. Ça me convient ainsi, a-t-il affirmé, tel que rapporté par la chaîne NFL Network. C’est ma vie et c’est primordial. Je déciderai prochainement et nous emprunterons la voie choisie, ce qui m’excite.»

«Pour tout le monde concerné, il est préférable de régler ça plus tôt que tard», a-t-il ajouté.

Rodgers a manqué les éliminatoires la saison passée après avoir décroché le titre de joueur par excellence de la NFL dans les deux campagnes antérieures. Il a totalisé 3695 verges, 26 touchés et 11 interceptions. Le numéro 12 aura un impact de 31,6 millions $ sur la masse salariale de son club s’il poursuit sa carrière. S’il demande une transaction, les Jets de New York et les Raiders de Las Vegas pourraient représenter une alternative, selon de nombreuses sources.