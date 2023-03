Thérapies de conversion: «Tu peux revenir... quand tu seras hétéro»

La société québécoise est sans doute l’une des plus inclusives au monde. Évidemment, tout n’est pas parfait, mais chacun a le droit de vivre sans discrimination, peu importe son orientation sexuelle. Pourtant, et on a du mal à le croire, les thérapies de conversion existent encore!

Au micro de Sophie Durocher via QUB radio, Julien Rougerie de la Fondation Émergence a lancé une bombe: le quart des membres de la communauté LGBTQ dit avoir fait l’objet de pressions pour «redevenir» hétérosexuel. Et c’est particulièrement vrai dans certaines communautés religieuses.

«C’est un péché, de la débauche. Ils pensent encore que c’est un choix», a affirmé Sandra Carbonne, une survivante de ce type de thérapie.

Son père est pasteur dans le fameux ministère d’Alberto Carbonne, qui a obtenu une bonne visibilité à la télévision dans les années 90. Quand elle lui a avoué son homosexualité, elle a immédiatement été envoyée en thérapie pour «se faire convertir».

«C’est important d’évoluer, de s’éduquer», a affirmé Mme Carbone.

C’est sans contredit une entrevue qui défie la réalité de la société québécoise, une incursion dans un monde de discrimination, une leçon qui nous rappelle que la société doit absolument rester vigilante.