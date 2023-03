TikTok, faut-il partir ou rester?

Jagmeet Singh dort sans doute très mal depuis lundi. Et pas que parce qu’il est un jeune papa.

La sagesse populaire voudrait que le chef du NPD ait beaucoup à perdre de la croisade du fédéral contre le géant chinois TikTok.

Les fonctionnaires n’y ont plus accès sur leurs portables professionnels.

Idem pour les députés à partir de vendredi soir. Mais ils pourront toujours continuer d’utiliser la plateforme de vidéos sur leur appareil personnel.

Jagmeet Singh a décidé de prendre une pause du réseau social. Y reviendra-t-il ?

Après tout, c’est lui qui possède, de loin, le plus grand nombre d’abonnés – 880 000 –, parmi tous les politiciens canadiens.

En comparaison, Pierre Poilievre, lui aussi maître des réseaux sociaux à sa façon, en avait 240 000 avant de suspendre son compte. Justin Trudeau, lui, n’y est même pas.

Cela dit, si la popularité sur TikTok faisait foi de tout, Jagmeet Singh serait premier ministre.

Pas sérieux

Or, le chef du NPD plafonne depuis des années. Sous Singh, le parti est installé confortablement dans le siège de la bonne conscience du Parlement.

Le pouvoir, qui semblait à portée de main sous Layton et Mulcair, n’est plus qu’un vieux rêve.

Pire, le parti lui-même est loin d’être convaincu que la présence fébrile du chef sur les réseaux sociaux le rapproche du pouvoir.

Dans son rapport interne sur la performance électorale de 2021, le NPD souligne que « la notoriété de Jagmeet sur TikTok le fait paraître moins sérieux, ce qui doit être corrigé ».

Et si s’éloigner de TikTok était une bénédiction, l’occasion de recentrer son message, d’avoir l’air, justement, plus sérieux aux yeux de ceux qui se rendent scrupuleusement aux urnes ? Car après tout, Jagmeet Singh a une grosse année devant lui.

Vote des syndiqués

Les libéraux continuent de piler sur sa platebande à gauche, et maintenant Poilievre veut aussi sa part du gâteau chez les travailleurs.

Et ils sont bien partis. Les conservateurs ont fait des gains considérables avec leur nouveau chef dans les intentions de vote chez les syndiqués, selon un sondage Abacus publié cette semaine.

Ils ont même réussi à inverser la tendance, de sorte qu’ils dominent tant les libéraux que le NPD dans cette tranche de l’électorat depuis l’arrivée de Poilievre !

Sous M. Singh, le parti a préféré s’adresser à la gauche urbaine à la sauce Québec solidaire, plutôt qu’aux travailleurs. On ne peut pas dire que ce virage est rempli de succès.

On ne peut pas dire non plus que son alliance avec les libéraux est payante politiquement.

Le NPD a réussi à pousser Justin Trudeau à être plus généreux en élargissant le filet social, notamment avec les soins dentaires. Mais il n’en récolte pas les fruits en matière d’appuis dans les intentions de vote.

C’était prévisible, mais Jagmeet Singh doit trouver une façon de s’en attribuer le mérite, de convaincre les Canadiens ordinaires que les chèques fédéraux qu’ils reçoivent en ces temps difficiles d’inflation, c’est un peu beaucoup grâce à lui.