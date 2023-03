Tromper l’autre est-il si grave tout le temps

La lecture de la lettre signée « Un gars inquiet » qui a trompé sa femme avec une amie de cette dernière et qui a peur que la fille en question en parle à sa femme m’emmène à vous donner mon opinion sur l’infidélité. Rendue à 87 ans et admiratrice de votre simplicité et de votre franchise, je pense sincèrement qu’un homme ou une femme qui trompe son ou sa partenaire, le fait toujours parce qu’il ou elle est insatisfait(e) au plan sexuel. Ai-je raison ?

Merci de m’éclairer

Il arrive que ce soit le cas, mais il y a plein d’autres cas de figure qui mènent quelqu’un à tromper l’autre. On peut le faire par désamour, même si ça fonctionne toujours au plan sexuel, par l’ennui généré par une longue relation, par l’attrait subit pour quelqu’un d’autre qu’on croise sur sa route, ou simplement parce qu’on est quelqu’un de volage ou de continuellement insatisfait.