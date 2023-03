Un Ontarien inculpé pour des dizaines d'agressions sexuelles sur des mineurs

Un habitant de Toronto de 31 ans a été inculpé pour des dizaines d'agressions sexuelles sur des mineurs, a annoncé la police torontoise mercredi qui estime qu'il pourrait y avoir davantage de victimes.

Daniel Langdon doit faire face notamment à 39 chefs d'agression sexuelle et il est soupçonné de fabrication et de possession de pédopornographie, a indiqué la police de Toronto lors d'une conférence de presse.

Les victimes, localisées dans différents endroits de la province de l'Ontario, région la plus peuplée du Canada, ont été ciblées en ligne via des réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, TikTok et Twitter.

«Les multiples victimes sont âgées de 7 à 17 ans» et les faits «se seraient produits entre avril 2021 et février 2023», a précisé Vijay Shetty de la police de la plus grande ville canadienne.

Très actif sur les réseaux sociaux, «l'accusé aurait utilisé plusieurs noms d'utilisateur et adresses électroniques sur diverses plateformes et, dans certains cas, aurait modifié son image pour paraître plus jeune», a-t-il également expliqué.

Lors de la perquisition à son domicile, la police a récupéré du matériel pédopornographique et des preuves indiquant qu'il a agressé sexuellement un enfant de 7 ans dans un parc de Toronto.

Déjà connu de la justice pour possession d'images pédopornographie dans une affaire remontant à 2016, l'homme avait l'interdiction de fréquenter les parcs et d'avoir des contacts avec des jeunes de moins de 16 ans.

Arrêté le 7 février dernier, Daniel Langdon a comparu devant le tribunal le lendemain et a été placé en détention provisoire depuis.