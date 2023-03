« - », une « fenêtre sur l'âme » d'Ed Sheeran

Après avoir lancé « + », « x », « ÷ » et « = », Ed Sheeran complètera l’équation avec « - », un nouvel album attendu ce printemps. Le chanteur promet à ses fans « une fenêtre vers son âme » avec ce sixième opus en carrière.

« J’ai travaillé sur Substract pendant une décennie, essayant de sculpter l’album acoustique parfait en écrivant et enregistrant des centaines de chansons Puis, au début de 2022, une série d’événements sont venus changer ma vie, ma santé mentale et ma vision de la musique et de l’art », explique le Britannique de 32 ans via ses réseaux sociaux.

« L’écriture est ma thérapie. Elle m’aide à comprendre mes sentiments. J’ai écrit sans penser à ce que les chansons deviendraient, j’ai écrit tout ce qui voulait sortir. Et en un peu plus d’une semaine, j’ai remplacé le travail d’une décennie entière par mes pensées les plus sombres et profondes », poursuit-il.

Maladie, décès et justice

L’album – dont le titre se prononce « Substract » - comprendra 14 titres originaux. Il sera déposé dans les bacs le 5 mai prochain. L’exercice aura été thérapeutique pour le Britannique de 32 ans qui a dû traverser plusieurs embûches lors du processus de création.

« En l’espace d’un mois, ma femme enceinte a appris qu’elle avait une tumeur qui ne pouvait être traitée avant la naissance de notre enfant. Mon meilleur ami Jamal, qui était tel un frère pour moi, est mort subitement et je me suis retrouvé en cour pour défendre mon intégrité et ma carrière d’auteur. Je suis entré dans un tourbillon de peur, de dépression et d’anxiété », raconte Ed Sherran à ses 42,4 millions d’abonnés Instagram.

« Pour la première fois, je n’essaie pas de sortir un album que les gens aimeront. Je lance quelque chose d’honnête et de représentatif d’où j’en suis dans ma vie d’adulte », conclut le chanteur.

L’album « - » sera lancé le 5 mai.