Une chanson de Tom Petty sème la joie dans la vestiaire du Canadien

LOS ANGELES | Après la victoire contre les Sharks de San Jose, on a entendu plusieurs cris de joie en provenance du vestiaire du Canadien. On croyait que les joueurs venaient de remporter un match de séries tellement ils étaient heureux.

Après la sortie des entraîneurs du Canadien, on a entendu la célèbre chanson «I won’t back down» de Tom Petty. C’est toujours celle-là qui joue à tue-tête après chaque victoire depuis le début de la saison.

Il y a quelque chose d’intéressant qui se passe dans ce vestiaire. Même si le Canadien est au 25e au classement général de la LNH, l’ambiance est loin d’être négative comme on peut le voir ailleurs. Bien au contraire.

Une question de fierté

La majorité des vétérans offrent leur plein rendement. La courbe de développement des jeunes joueurs est en progression.

Puis, ceux qui sont à la recherche d’un contrat pour l’an prochain s’arrachent le coeur à l’ouvrage. C’est parfait dans les circonstances.

«Les gars sont fiers, a expliqué Martin St-Louis. Dans les minutes après une défaite, tu es déçu et c’est normal. On ne descend pas trop bas au niveau des émotions.

«Dès le lendemain, on revient avec de l’enthousiasme. Ça nous aide à continuer et à gérer nos journées. Quand on gagne, nous sommes bien contents.»

Après cette phrase, l’entraîneur-chef du Canadien a esquissé un large sourire qui en disait long. Il a toujours été un gagnant.

Même s’il a une équipe qui compte une dizaine de blessés, il fera tout pour que sa formation remporte le plus grand nombre de matchs.

Un coup vicieux contre Matheson ?

Lors de la troisième période dans la victoire de 3-1 contre les Sharks, Michael Matheson a été victime d’un coup sournois de la part de Michael Eyssimont.

L’attaquant des Sharks a donné un double-échec derrière la tête du joueur du Canadien. Ébranlé, Matheson est demeuré sur la patinoire pendant quelques secondes avant de retraiter au banc de son équipe.

Aucune punition n’a été décernée après le coup d’Eyssimont. Pendant le match, les officiels Ghislain Hébert et Beau Halkidis ont laissé passer plusieurs infractions.

On serait surpris qu’Eyssimont soit suspendu même si son geste était vicieux.