Agressions sexuelles sur les mineurs : comment les reconnaître et intervenir ?

Que ce soit à la garderie, dans une équipe sportive ou même dans la famille, les abus sexuels peuvent survenir dans différents milieux. Pour protéger les jeunes de son entourage, il est essentiel de connaître les diverses formes de violence sexuelle qui existent.

Le plus souvent, les victimes d’agression sexuelle sont de jeunes filles de 6 à 11 ans et des adolescentes de 12 à 17 ans. Ces dernières représentent à elles seules 47 % des mineurs ayant subi de la violence sexuelle. Alors que 73 % des filles victimes d’agression sexuelle sont adolescentes au moment de l’agression, les garçons en sont victimes pendant l’enfance.

Selon les statistiques tirées du site de l’INSPQ, 88 % des victimes d’agression sexuelle sont de sexe féminin et presque toutes les victimes mineures connaissent leur agresseur. Il est donc impératif d’agir pour prévenir les agressions sexuelles chez les jeunes en s’informant sur les premiers signes qui peuvent nous aider à détecter la violence sexuelle.

Qu’est-ce qui est considéré comme une agression sexuelle ? X

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Que faire si un enfant vous confie avoir subi une agression sexuelle ?

Dans un tel cas, restez calme et rassurant, écoutez sans juger et évitez de poser des questions suggestives. Prenez note mentalement des détails fournis par la victime afin d’être en mesure de rapporter ses propos de manière claire et fidèle. Finalement, ne promettez pas de garder le secret.

Si vous avez des doutes ou si un enfant vous dévoile une agression, composez le 9-1-1 en cas de danger. Par la suite, un signalement à la Protection de la jeunesse est nécessaire. Si vous êtes victime, vous pouvez contacter le 9-1-1 pour une aide immédiate ou Info-aide violence sexuelle pour recevoir de l'écoute. Cette ligne d’écoute et de ressources est confidentielle, bilingue et en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les intervenantes de la ligne Info-aide violence sexuelle pourront vous donner l'adresse du centre désigné le plus proche (trousse médico-légale), des ressources où obtenir du soutien psychosocial, de l'information sur le dépôt d'une plainte à la police, etc., en plus de vous offrir du soutien.

5 phrases clés et aidantes à utiliser pour soutenir un enfant victime d’agression sexuelle « Prends ton temps, je suis là. » : Écoutez la victime et laissez-la s’exprimer dans ses mots et à son rythme sans poser de questions suggestives. « Est-ce que tu voudrais me dire comment tu te sens ? » : Recevez ce que la personne dit sans minimiser ou amplifier les faits. « C’est courageux d’en parler. Ça prend beaucoup de force pour faire tout ce que tu as fait. » : Soulignez son courage d’en parler et ne faites pas allusion à ce qu’elle aurait pu faire ou dire. « Ce n’est aucunement de ta faute, cette personne est responsable de ses propres actes. » : Faites comprendre à la victime que ce n’est pas de sa faute. « De quoi as-tu besoin? » : Offrez votre soutien tout en lui laissant de l’espace pour respirer.

Comment obtenir de l’aide ?

Si vous ou quelqu’un de votre entourage avez besoin d’aide, prenez note des différents organismes qui peuvent soutenir les victimes d’agression sexuelle.

Les ressources existantes à consulter Pour de l’écoute et des ressources : Info-aide violence sexuelle | bilingue, sans frais, 24/7 | 1 888 933-9007 Info-aide violence sexuelle | bilingue, sans frais, 24/7 | 1 888 933-9007 En savoir plus Pour un accompagnement dans vos démarches : Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) | 1 877 717-5252 ou 514 529-5252 pour la région de Montréal Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) | 1 877 717-5252 ou 514 529-5252 pour la région de Montréal En savoir plus Pour dénoncer une agression sexuelle à la police : Composez le 9-1-1 et signalez le tout à la DPJ Composez le 9-1-1 et signalez le tout à la DPJ En savoir plus

Pour en apprendre davantage sur le sujet et vous outiller afin de déceler les premiers signes d’agression sexuelle sur les mineurs, rendez-vous sur le site Web du gouvernement du Québec.