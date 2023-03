Contrat de huit ans et de 90 M$ pour David Pastrnak avec les Bruins

L’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak demeurera très longtemps au sein de l’organisation, puisqu’elle lui a accordé jeudi un contrat de huit ans et de 90 millions $.

Comme diverses sources l'ont indiqué, le nouveau pacte du numéro 88 est d’une valeur annuelle moyenne de 11,25 millions $.

Pastrnak aurait pu devenir joueur autonome sans compensation l’été prochain, car il termine une entente de six ans et de 40 millions $. Il a constitué un rouage important dans les succès des Bruins ces dernières années. En 2022-2023, il a récolté 42 buts et 38 mentions d’aide pour 80 points en 60 rencontres. Le Tchèque fut le corécipiendaire du trophée Maurice-Richard avec la vedette des Capitals de Washington Alexander Ovechkin en 2019-2020 grâce à 48 filets.

Depuis ses débuts, l'ailier a totalisé 282 buts en 570 affrontements et revendique trois campagnes de 40 buts ou plus pour les Bruins, meneurs au classement général en 2022-2023.

Près du record

Ce contrat total de 90 millions $ est le deuxième plus gros jamais offert à un joueur européen et le sixième plus important de toute l’histoire de la Ligue nationale de hockey. Le Suédois Erik Karlsson est le seul à devancer le Tchèque, lui qui s’était entendu avec les Sharks de San Jose pour huit ans et 92 millions $ en 2019.

Quatre hockeyeurs ont toutefois déjà accepté des offres de 100 millions $ et plus. Connor McDavid (100 millions $ pour huit ans), Nathan MacKinnon (100,8 millions $ pour huit ans) et Sidney Crosby (104,4 millions $ pour 12 ans) ont tous signé de lucratifs contrats dans la dernière décennie.

La palme du plus gros pacte de l’histoire revient toutefois au défenseur Shea Weber. En 2012, le futur capitaine du Canadien de Montréal avait apposé sa signature sur un contrat monstre de 14 ans et 110 millions $ avec les Predators de Nashville.