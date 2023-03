Canada Soccer: une entente de principe avec l’équipe nationale féminine

Le litige qui persiste entre les membres de l’équipe nationale féminine et Canada Soccer pourrait tirer à sa fin, les deux parties ayant conclu une entente de principe sur un accord de financement jeudi.

Les athlètes et la fédération de soccer ont annoncé le tout dans une déclaration commune. Elles se sont entendues au sujet d’un accord de financement par intérim qui inclut le paiement d’un montant lié aux succès de l’équipe en 2022.

Les modalités de l’accord «répliquent celles d’une entente semblable conclue avec l’équipe nationale masculine qui comprend des primes par match et des compensations reposant sur les résultats», selon le communiqué.

Les derniers détails de l’entente sont toutefois encore scrutés par les représentants juridiques des deux groupes. Ils devront ensuite négocier une nouvelle convention collective globale.

«C’est une question de respect, de dignité et de nivellement de l’environnement de compétition dans un monde qui est fondamentalement inégal, a indiqué le secrétaire général de Canada Soccer, Earl Cochrane.

«Nous avons été cohérents et publics à propos du besoin d’équité et d’égalité salariale comme piliers de toute nouvelle entente avec nos joueurs et nous livrons sur cet objectif aujourd’hui. Bien qu’il s’agisse d’un important pas vers l’avant et d’un signal de progrès, il reste du travail à faire encore pour garantir que nos programmes nationaux profitent des ressources et des soutiens nécessaires dans les préparatifs et pour rivaliser sur les terrains.»

Rappelons que la formation féminine a reproché à Canada Soccer de la laisser tomber sur le plan financier à quelques mois de la prochaine Coupe du monde de 2023, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet.