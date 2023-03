Tobie Paquette-Bisson: changer d’air grâce à Marc Bergevin

LOS ANGELES | Le congédiement de Marc Bergevin par le Canadien a eu des répercussions à tous les niveaux l’an dernier. Pour certains joueurs comme Tobie Paquette-Bisson, ce changement de direction a sonné le glas de son association avec l’organisation du Tricolore.

• À lire aussi: L’avant-match à la loupe

• À lire aussi: Kings de Los Angeles: Blake décrit sa conversation avec Quick comme sa plus difficile comme DG

• À lire aussi: Canadien de Montréal: Kaiden Guhle a eu un impact immédiat à son retour

Malgré une excellente fin de saison avec le Rocket de Laval, le défenseur de 26 ans savait que ses jours étaient comptés.

«Au début de l’année, je jouais bien et je savais que Marc Bergevin m’aimait beaucoup, a raconté Tobie Paquette-Bisson. Francis Bouillon me parlait beaucoup et m’aidait beaucoup.

«Puis, Bergevin s’est fait congédier (28 novembre 2021). C’est dommage parce qu’il souhaitait m’offrir un nouveau contrat pendant la saison.»

Les nominations de Jeff Gorton et Kent Hughes ont compliqué les choses pour le défenseur originaire de Rosemère.

«Ils avaient un plan et on voyait qu’ils voulaient changer des choses. Ils étaient intéressés à me donner un nouveau contrat. Par contre, lorsque j’ai subi une blessure à la hanche, ils ont commencé à hésiter et ils n’étaient plus sûrs de vouloir le faire.»

Des changements prévisibles

Avec cette incertitude qui se pointait à l’horizon, Paquette-Bisson a commencé à passer à ses autres options.

«C’est à ce moment que j’ai pris ma décision d’aller jouer ailleurs, a précisé l’athlète de 26 ans. Je voulais aller dans une organisation qui m’aimait et qui ne me garderait pas seulement de façon forcée.

«J’avais eu mes réponses. Je dois préciser que je ne regrette pas mes deux années dans l’organisation du Canadien. J’étais vraiment bien à Laval et j’ai adoré mon temps à Montréal. »

Lorsqu’il était devenu officiellement joueur autonome le 1er juillet dernier, le téléphone a sonné rapidement dans le bureau de son agent Allain Roy. C’était un représentant des Kings de Los Angeles.

Marc Bergevin a possiblement trouvé les bons arguments pour convaincre les dirigeants de sa nouvelle organisation.

«J’ai pris cette décision pour me donner une chance d’atteindre mon objectif: jouer dans la LNH. Je ne sais pas encore si j’ai pris la bonne décision, mais si c’était à refaire, je prendrais la même.»

Il tient à préciser que le Canadien a déposé des offres sérieuses, mais pas suffisantes pour le retenir à Montréal.

Toucher à son rêve, mais...

Le 13 février, Paquette-Bisson a obtenu son premier rappel dans la LNH. Cependant, il a dû se contenter d’une présence lors de la période d’échauffement avant d’être cédé à la filiale des Kings à Ontario.

«Environ 25 minutes avant la rencontre, on m’a informé que je ne jouerais pas, a-t-il raconté. Je ne sais pas si c’est en raison de la période des transactions dans la LNH ou pas.

«Avec six défenseurs en santé depuis le début de la saison, les rappels chez les Kings sont rares. Sur le coup, c’était un peu frustrant. Je tente de me concentrer sur mon jeu et d’être patient.

«En jouant bien, j’aimerais leur forcer la main.»

Il a tout de même eu la chance de vivre une journée dans la peau d’un joueur des Kings. Une expérience qui n’est pas perdue pour l’avenir. En attendant, il est un pilier de la défensive du Reign dans la Ligue américaine.

«On a vraiment une bonne équipe et on a des chances de se rendre loin en séries. J’évolue sur la première paire de défenseurs et je joue en moyenne autour de 25 minutes par match.»

En 46 matchs avec son équipe, Paquette-Bission a récolté 13 points tout en affichant un différentiel de -1.