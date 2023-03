Dame de 86 ans décédée à l’urgence: mourir dans la dignité, une promesse rompue

On a beaucoup abordé la question de l’aide médicale à mourir lors des dernières semaines, dans la foulée du dépôt du projet de loi pour en élargir l’accès. On le fait au nom de la dignité humaine. On se congratule mutuellement d’avoir été en mesure de faire avancer un dossier délicat, sensible et profondément humain, sans déchirure et sans division. On l’a fait parce qu’on considère que la vie humaine de chacun d’entre nous mérite d’être abordée avec le plus grand des sérieux et sans partisanerie.

Quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre qu’une octogénaire est décédée dans le couloir d’un hôpital, affamée, assoiffée, baignant dans ses excréments, dans la plus grande des souffrances et surtout dans l’indifférence du personnel soignant. Elle est décédée au même moment où on se tapait sur les épaules, fiers d’élargir l’accès à une mort digne à ceux qui en ont besoin.

Vous rappelez vous le scandale Herron? Nos aînés avaient été abandonnés et on avait découvert l’horreur et on s’était promis que plus jamais on ne laisserait nos aînés mourir de soif, de faim et dans l’indignité dans les établissements de santé du Québec? Cette promesse est maintenant rompue.

Évidemment que maintenant que l’histoire d’horreur de cette octogénaire est publique, on va crier au scandale, déclencher des enquêtes, avancer des justificatifs. On nous dira que les urgences débordent, que le personnel est surmené, que la pénurie de main-d’œuvre fait partie de la cause. Mais aucune de ces raisons ne peut justifier que l’on manque d’humanité à ce point.

D’ailleurs, combien de familles d’aînés décédés ont le courage et la volonté de rendre leur histoire publique, de faire appel aux médias pour dénoncer, raconter le film d’horreur dans lequel elles se sont retrouvées bien malgré elles? Combien y a-t-il de personnes sur des civières ignorées pendant que vous lisez ce texte?