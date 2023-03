De la valeur de la Bible

Je suis une fervente lectrice de votre Courrier et je m’étonne que malgré cinq envois d’un pamphlet relatant l’existence d’un cours biblique interactif dont je puis fournir toutes les coordonnées d’inscription, vous n’en ayez jamais fait mention dans votre page. Si je vous disais que l’apprentissage personnel que j’ai fait des enseignements de la Bible à travers ce cours m’a menée directement à la paix du cœur, a régulé ma vie et m’a rendue heureuse d’attendre le bonheur éternel que j’atteindrai dans l’au-delà. Est-ce que cela suffirait à vous convaincre d’en parler une bonne fois pour toutes ?

Une femme très ancrée dans l’amour divin

Vous ne devez pas me lire si régulièrement que vous le dites, sinon vous sauriez que je suis agnostique. L’idée même de prôner la pratique d’une religion ou d’une autre ne m’intéresse pas. Puisque la Bible est composée de textes sacrés pour les juifs et les chrétiens, et même si elle renferme des histoires que je connais et apprécie, je recommande à tout le monde de la lire en solitaire pour s’en imprégner, et non avec un orienteur de pensée qui va lui imprimer un sens qu’elle n’a pas.