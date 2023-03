Des lanceurs de l’ABC lancent une balle rapide à plus de 90 MPH

L’ABC a tenu sa vitrine annuelle d’hiver devant plusieurs recruteurs du baseball majeur. C’est aussi une porte d’entrée pour faire partie de l’équipe nationale canadienne junior, d’être sélectionné au prochain repêchage amateur du baseball et avoir la possibilité de jouer dans un programme collégial américain et poursuivre sa carrière dans la LBJEQ. Permettez-moi de souligner le soutien inconditionnel des parents.

Photo fournie par Pascale Vallée

La vitesse des balles rapides à 90 MPH et plus a été atteinte par plusieurs lanceurs dont Jeremy Pilon, du Sport-études Chêne- Bleu et membre de l’équipe nationale canadienne junior, qui a été repêché par les Blue Jays de Toronto.

Photo fournie par Pascale Vallée

Les joueurs suivent les différents programmes préparés par les entraîneurs de l’ABC, Mathieu Dion, coordonnateur des avant- champs et entraîneur-chef 16u, Karl Gélinas, coordonnateur des lanceurs et entraîneurs-chefs 17u, Marc-Antoine Bérubé, directeur exécutif de l’ABC et Benjamin Pelletier, coordonnateur des frappeurs.

Photo fournie par Pascale Vallée

Marek Lalonde, du Sport-études Édouard-Montpetit, ainsi que les autres joueurs de position ont valorisé leur talent de frappeur.

Photo fournie par Pascale Vallée

Les recruteurs, Jasmin Roy, des Blue Jays de Toronto, Walt Burrows, des Twins du Minnesota, Greg Hamilton, directeur des équipes nationales canadiennes, Denis Boucher, des Yankees de New York, et Pete Orr, des Brewers de Milwaukee, m’ont souligné qu’ils avaient été impressionnés par le talent des joueurs.

Photo fournie par Pascale Vallée

Les jeunes lanceurs maîtrisent aussi d’excellentes balles à effets alors qu’on voit Joël Grégoire, du Sport-études 3L, Léo Lefebvre, du Sport-études 3L, William Brossard, du Sport-études Gatineau et Gabriel Fournier, du Sport-études Gatineau.

Photo fournie par Pascale Vallée

La polyvalence du redoutable lanceur, voltigeur et frappeur de choix, Shohei Ohtani, a influencé plusieurs jeunes, dont Jacob Wallace, lanceur et 1er but du Sport-études Chêne-Bleu, Anthony Deblois, lanceur et joueur de champ du Sport-études de la Beauce, William Beaudoin, lanceur et arrêt-court du Sport-études 3L, Jacob Sigouin, lanceur de Saint-Jean-sur-Richelieu et William-Alexis Brault, lanceur et 2e but de Blainville.

Photo fournie par Pascale Vallée

Les recruteurs surveillaient de près le talent offensif des voltigeurs, dont Jeremy Claveau, de Laval, Simon Richer, du Sport-études 3L, Zach Ménard, du Sport-études Fadette, Abraham Contreras, de Blainville, Rémi Lemay, du Sport-études Chêne-Bleu, William Polanco-Ethier, de Laval et Thierry Dion, du Sport-études 3L.

Photo fournie par Pascale Vallée

Parmi les joueurs d’avant-champ du Sport-études de Québec il y avait Anthony Clavet, 3e but, Félix-Antoine Côté, 2e but et Nolan Jomphe, 1er but.