LNH: des tablettes vides

Ceux qui comptaient demeurer les yeux rivés à leur téléviseur ou à leur écran de téléphone cellulaire, ce vendredi, pour être à l’affût des derniers mouvements de personnel et être témoins de transactions spectaculaires dans la LNH risquent de rester sur leur appétit.

Comme c’est souvent le cas depuis quelques années, les directeurs généraux du circuit Bettman ont préféré ne pas attendre à la dernière minute et risquer une hausse des enchères avant de magasiner les pièces manquantes.

Surtout du côté de l’Association de l’Est où plusieurs se sont lancés à la chasse à la perle rare avec la même intensité qu’un consommateur désireux de mettre la main sur un gadget électronique en solde lors du Vendredi fou.

Depuis le 17 février, 42 transactions ont été effectuées, plusieurs d’entre elles impliquant de gros noms : Patrick Kane, Ryan O’Reilly, Timo Meier, Mattias Ekholm, Jakob Chychrun.

Bref, à quelques heures de l’heure limite fixée à 15 h, la liste de joueurs disponibles se fait de plus en plus courte. À part quelques exceptions, il reste surtout des joueurs de soutien, des patineurs pouvant amener une certaine profondeur à une équipe en prévision de l’éreintant parcours éliminatoire à venir..

Kevin Hayes

Photo d'archives, Martin Chevalier

Centre, Flyers

60 pj | 17 b | 31 p | 48 pts

À 6 pieds, 5 pouces, le centre de 30 ans est taillé sur mesure pour les séries éliminatoires. Son empreinte de 7,14 M$ pour chacune des trois prochaines saisons se veut un pensez-y-bien. Pour rendre une transaction possible, les Flyers devront assurément retenir une bonne portion de son salaire.

James van Riemsdyk

Photo AFP

Ailier gauche, Flyers

40 pj | 9 b | 14 p | 23 pts

Une blessure à un doigt l’a forcé à l’inactivité durant une vingtaine de matchs et a contribué à ralentir sa production. Toutefois, l’attaquant de 33 ans n’a pas perdu sa propension à se tenir près de l’enclave et dans les endroits où ça fait mal. À 7 M$, il faudra que les Flyers retiennent une partie de salaire. Pour le reste de la présente saison puisqu’il deviendra joueur autonome sans restriction à la fin de celle-ci.

Brock Boeser

Photo d'archives, Martin Chevalier

Ailier droit, Canucks

52 pj | 11 b | 27 p | 38 pts

L’Américain de 26 ans n’est plus heureux à Vancouver, ce qui explique peut-être le ralentissement de sa production. Son tir est encore menaçant et il n’hésite pas à s’en servir. Il pourrait facilement produire à un rythme assez régulier pour faire une différence pour une équipe à la recherche d’une contribution mieux répartie au sein de son groupe. Son empreinte salariale sera de 6,65 M$ pour chacune des deux prochaines campagnes.

Joel Edmundson

Défenseur gaucher, Canadien

39 pj | 1 b | 5 p | 6 pts

Il a gagné la coupe Stanley avec les Blues, en 2019. Son expérience et son leadership ne sont pas à négliger. Toutefois, des blessures, dont ses problèmes récurrents au dos, l’ont tenu à l’écart du jeu pendant de nombreuses semaines au cours des deux dernières saisons. Sur la touche depuis le 26 janvier, il a fait le voyage en Californie avec le Canadien. Il a repris l’entraînement lundi et pouvait peut-être jouer contre les Kings, ce jeudi.

Dmitry Kulikov

Photo d'archives, AFP

Défenseur gaucher, Ducks

61 pj | 3 b | 12 p | 15 pts

Tout comme ils l’ont fait pour John Klingberg, les Ducks ont rayé de la formation le défenseur de 32 ans en prévision d’une transaction. Il joue régulièrement plus de 20 minutes par match, mais serait plus efficace si on lui assignait moins de tâches. Par conséquent, il serait une valeur ajoutée intéressante pour une formation en quête de profondeur à la ligne bleue. Il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la présente campagne.