Du renfort un peu partout

Historiquement, il y a toujours plusieurs transactions à la date limite des échanges. L’an dernier, il y avait eu 32 échanges, impliquant 51 joueurs et 26 choix. En 2020-2021, il y avait eu un ralentissement en raison de la COVID avec 17 transactions. En 2019-2020, on parlait également de 32 échanges.

Pour cette année, plusieurs directeurs généraux ont choisi d’ouvrir leurs cadeaux bien avant l’heure. Lou Lamoriello, avec les Islanders de New York, avait amorcé le bal le 30 janvier avec l’acquisition de Bo Horvat. Depuis ce jour, il y a des échanges à un rythme aussi effréné que les Coyotes ont la capacité d’accueillir des contrats fantômes au sein de leur équipe.

On vous offre un retour sur les principales acquisitions pour les équipes dans la course aux séries.

Association de l’Est

Bruins de Boston

Dmitry Orlov (D)

Garnet Hathaway (AD)

Tyler Bertuzzi (AG)

Hurricanes de la Caroline

Jesse Puljujarvi (AD)

Shayne Gostisbehere (D)

Penguins de Pittsburgh

Mikael Granlund (C)

Islanders de New York

Bo Horvat (C)

Pierre Engvall (AG)

Sénateurs d’Ottawa

Jakob Chychrun (D)

Association de l’Ouest

Stars de Dallas

Max Domi (C)

Evgenii Dadonov (AD)

Golden Knights de Vegas

Ivan Barbashev (AG)

Teddy Blueger (C)

Jonathan Quick (G)

Kings de Los Angeles

Vladislav Gavrikov (D)

Joonas Korpisalo (G)

Avalanche du Colorado

Lars Eller (C)

Jack Johnson (D)

Wild du Minnesota

Gustav Nyquist (AG)

Marcus Johansson (C)

Oilers d’Edmonton

Mattias Ekholm (D)

Nick Bjugstad (C)

Jets de Winnipeg

Nino Niederreiter (AG)

Kraken de Seattle

Jaycob Megna (D)

Deux probables chocs de titans

Maple Leafs

Ryan O’Reilly (C)

Noel Acciari (C)

Luke Schenn (D)

Erik Gustafsson (D)

Jake McCabe (D)

Sam Lafferty (AD)

Lightning

Tanner Jeannot (AD)

Mikey Essymont (AD)

À l’image de l’an dernier, les Maple Leafs croiseront visiblement le Lightning de Tampa Bay dès le premier tour des séries. Kyle Dubas et Sheldon Keefe n’ont pas le choix. Ils doivent gagner. À Toronto, les Leafs n’ont pas accédé au deuxième tour des séries depuis 2004. Le jeune directeur général des Maple Leafs a sacrifié une tonne de choix, dont son choix de premier tour en 2023 dans l’échange pour O’Reilly et un autre choix de premier tour en 2025 dans le pacte pour McCabe. Les Leafs ont aussi échangé le jeune défenseur Rasmus Sandin aux Capitals de Washington afin de libérer un peu d’argent, mais aussi pour récupérer un choix de premier tour (celui des Bruins).

Les Leafs n’ont toujours pas un gardien digne d’un bon numéro un avec Ilya Samsonov et le toujours fragile Matt Murray, mais ils ont ajouté des pièces importantes à leur casse-tête avec des joueurs qui rempliront des rôles bien précis. Sur papier, ils ont les ingrédients pour éliminer le Lightning. Mais la bande à Jon Cooper a l’expérience des séries avec trois participations d’affilée à la finale. Critiqué pour le prix payé (cinq choix) afin d’obtenir Tanner Jeannot, un robuste ailier, Julien BriseBois a encore assemblé une très bonne formation.

Devils

Timo Meier (AG)

Rangers

Vladimir Tarasenko (AD)

Niko Mikkola (D)

Tyler Motte (AG)

Patrick Kane (AD)

Si les séries s’ouvraient aujourd’hui, les Devils et les Rangers s’affronteraient dans un choc du métro de New York. Pour une première fois depuis le printemps 2012, les deux grands rivaux se retrouveraient en séries. Mais en 2012, l’enjeu était une place en finale. Place que les Devils avaient obtenue avec Martin Brodeur encore devant le filet.

Onze ans plus tard, les Rangers chercheront à se venger. Et Chris Drury n’a pas hésité à couper dans son futur pour ouvrir les portes de son vestiaire à deux attaquants étoiles en Patrick Kane et Vladimir Tarasenko. Éliminés en finale de l’Est l’an dernier par le Lightning, les « Blue Shirts » ont les yeux sur une première conquête de la Coupe Stanley depuis 1994. Les Devils, qu’on pourrait considérer comme une équipe cendrillon cette saison, voudront aussi montrer qu’ils sont sérieux. Tom Fitzgerald a conclu une transaction monstre avec les Sharks, impliquant neuf joueurs et quatre choix, pour attirer Meier dans les splendeurs de Newark.