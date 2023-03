20 mois d’attente: enfin branchés à Hydro-Québec, après un article dans le Journal

À la suite de notre article, Hydro-Québec a contacté le jeune couple qui a fait les manchettes hier. Sa maison à Saint-Bruno, une petite ville du Lac-Saint-Jean, sera branchée dans moins d’un mois, soit le 1er avril.

Le Journal rapportait hier que Jonathan Blanchet et sa conjointe, Catherine Lemaire, attendent depuis 20 mois qu’on branche leur résidence. Ils se promènent d’un Airbnb à l’autre depuis le 31 décembre, puisque le bail de leur appartement est terminé.

Leur promoteur a fait la demande de raccordement le 5 juillet 2021. L’électricité devait arriver, selon Hydro-Québec, à l’été 2022. Le déboisement et le plantage de poteaux ont été faits par des sous-traitants d’Hydro-Québec, mais le raccordement se fait toujours attendre.

Grand soulagement

« C’est un grand soulagement ! » dit Jonathan Blanchet, qui a reçu l’appel tant attendu d’Hydro-Québec, hier. « On planifie nos locations Airbnb jusqu’au 1er avril, mais ensuite c’est fini. ». Selon lui, il s’agit avant tout d’un problème de communication au sein des différentes personnes avec qui il a eu affaire chez Hydro-Québec.

Mais le technicien d’Hydro qui lui a parlé hier « était très professionnel. Le service au client était super », ajoute-t-il.

Hydro-Québec se défend

Dans ce cas-ci, un prolongement de réseau, Hydro-Québec propose un tracé pour la ligne et il est ensuite de la responsabilité du client d’obtenir les servitudes nécessaires.

« Cette étape est essentielle. Hydro-Québec ne peut légalement entamer des travaux de quelconque nature sans autorisation », précise Caroline Des Rosiers, d’Hydro-Québec.

« Or, l’obtention des servitudes par le client a été plus longue que prévu, ce qui explique une partie des délais. Dès l’obtention des servitudes, les travaux ont commencé. Ceux-ci sont en cours et sont complexes. Ils seront complétés au cours des prochaines semaines », assure-t-elle.