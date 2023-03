Files d’attente à la SAAQ : un retour à la normale prévu pour la fin avril

Les automobilistes qui doivent se rendre dans un centre de service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) devront prendre leur mal en patience puisque la situation ne devrait revenir à la normale que d’ici la fin avril, selon la société d’État.

Quelques jours seulement après la mise en service du nouveau site SAAQclic, la pression se fait toujours sentir dans les points de service, alors que les ratés de ce nouveau système continuent d’attirer des gens dans les files d’attentes à la SAAQ.

«On a été capable de faire des milliers et des milliers de transactions sur SAAQclic au cours des derniers jours. C’est certain, par contre, que ça amène certains désagréments et ça, on le comprend. On voit encore des files d’attente du côté de la région de Montréal, c’est un point chaud, et du côté de Gatineau, un autre point chaud», a indiqué le vice-président Stratégie marketing et expérience employé à la SAAQ, Dave Leclerc, sur les ondes de LCN.

Ce dernier croit que ce ne sont pas les problèmes techniques liés à la plateforme qui auraient été sous-estimés, mais plutôt l’achalandage dans les points de service.

«Ce qu’on constate aussi dans les files c’est que près de 50 % des gens pourraient faire leur transaction autrement», a-t-il ajouté, en précisant que dès la semaine du 13 mars, de nouvelles mesures seront mises en place pour diminuer le temps d’attente.

«La capacité de nos équipes augmente de jour en jour, ce qui nous laisse penser que d’ici fin avril, peut-être mi-avril, ça devrait reprendre son cours», a déclaré M. Leclerc.

De plus, les personnes qui auraient écopé d’une amende injustifiée en raison des problèmes techniques du site SAAQclic peuvent contacter la société d’État pour se faire rembourser, a confirmé Dave Leclerc.