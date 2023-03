Gratuité du métro: des aînés montréalais plus intéressés à prendre le transport collectif

Près de 40 % des aînés montréalais sont prêts à utiliser plus souvent les transports en commun dès qu’ils seront rendus gratuits pour les 65 ans et plus.

C’est ce que révèle une étude de l’Université McGill, qui démontre que quatre personnes interrogées sur 10 ont affirmé qu’elles prendraient plus souvent les autobus et métros de la Société de transport de Montréal (STM) grâce à la gratuité.

Il s’agirait d’une augmentation puisqu’ils représentent actuellement 12 % de la clientèle, selon le budget 2023 de la STM.

En novembre dernier, la Ville de Montréal avait annoncé qu’elle comptait rendre les transports gratuits pour les 65 ans et plus. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er juillet, devrait les encourager à rester en ville et les aider à lutter contre la hausse du coût de la vie.

Cette mesure coûtera 40 millions $ par année et est mise en place au moment où la STM est obligée de réduire ses dépenses en raison d’un trou budgétaire de 60 millions $ pour 2023.

L’arrivée de la gratuité a bien été entendue par les aînés montréalais puisque 79 % des répondants se sont dits au courant de cette nouvelle.

L’enquête de l’École d’urbanisme de l’Université McGill tente de comprendre les besoins quotidiens des personnes âgées pour leurs déplacements dans plusieurs grandes villes canadiennes.

«Cette étude peut nous aider à déterminer dans quelle mesure les systèmes de transport canadiens répondent à leurs besoins actuels et futurs», a expliqué Meredith Alousi-Jones, directrice du projet et candidate au doctorat.

«Ces premiers résultats montrent clairement que les transports en commun doivent mieux répondre aux besoins des Canadiens âgés et leur permettre de se déplacer sans avoir à conduire», a-t-elle ajouté.

La recherche devrait aider les transporteurs publics à adapter leurs services à une population vieillissante