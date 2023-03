La dette de la Caisse explose

Dans un contexte financier turbulent, la Caisse de dépôt et placement a substantiellement augmenté son endettement l’an dernier, une situation qui peut présenter certains risques, selon un expert.

À la fin décembre, le passif de l’institution, soit ce qu’elle doit à des créanciers, atteignait 71,9 milliards $, soit 37 % de plus qu’un an plus tôt, indiquent les plus récents états financiers.

Ce passif représentait 15 % de l’actif total de la Caisse, contre 11 % à la fin de 2021. Il faut remonter à 2014 pour trouver un pourcentage plus élevé (17 %).

L’endettement relatif de la Caisse est toutefois moins élevé que celui d’autres grands investisseurs canadiens, dont l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (21 % de l’actif total) et OMERS (17 %).

Convention de rachat

Photo tirée du site web de Desjardins Denis Latulippe

Professeur à l’Université Laval

La hausse s’explique principalement par le recours accru à un type d’emprunt à court terme appelé « convention de rachat », mieux connu sous son surnom anglais, « repo ».

Par ce procédé, la Caisse de dépôt vend à un autre investisseur des titres comme des obligations gouvernementales, puis les rachète un peu plus cher quelques jours ou quelques semaines plus tard.

Les caisses de retraite utilisent de plus en plus cette forme d’« ingénierie financière », souligne Denis Latulippe, professeur à l’Université Laval et ancien actuaire en chef du Régime de rentes du Québec (RRQ).

Taux d’intérêt

L’objectif n’est pas de faire de la spéculation, mais de faire en sorte que les actifs de la Caisse de dépôt réagissent davantage aux fluctuations de taux d’intérêt, explique le spécialiste. Cela est important parce que le passif des régimes de retraite, que ce soit le RRQ ou celui des salariés de l’État, est très sensible aux taux d’intérêt.

De façon générale, la Caisse n’augmente pas significativement sa prise de risques en utilisant cette forme de levier financier, soutient M. Latulippe.

« Mais si c’est mal fait, il peut y avoir des situations où [...] ça peut poser problème », prévient-il néanmoins.

Crise au Royaume-Uni

L’automne dernier, c’est ce qui s’est passé au Royaume-Uni, relève l’actuaire. Une hausse subite des taux d’intérêt liée à un projet budgétaire gouvernemental mal ficelé a plongé plusieurs caisses de retraite dans des crises de liquidités, forçant la Banque d’Angleterre à intervenir.

La Caisse a refusé de rendre disponible l’un de ses dirigeants pour donner plus de détails au Journal sur la stratégie derrière l’augmentation de son passif.

Une porte-parole, Kate Monfette, s’est bornée à dire que la situation découlait d’un besoin accru de liquidités lié à l’augmentation de ses investissements dans les infrastructures ainsi que dans le crédit aux entreprises et aux gouvernements.

Notons que le « risque absolu » du portefeuille de la Caisse a atteint 16,8 % en 2022, ce qui est légèrement supérieur à celui de son indice de référence (16,1 %). En 2021, il était de 14,9 %.

La dette de la Caisse

Passif total : 71,9 milliards $ (+ 37 %)

(+ 37 %) Emprunts obligataires : 32,8 milliards $ (+ 30 %)

(+ 30 %) Conventions de rachat : 29,6 milliards $ (+ 97 %)

(+ 97 %) Autres passifs : 9,6 milliards $ (- 22 %)

(- 22 %) Actif total : 473,8 milliards $ (+ 0,3 %)

(+ 0,3 %) Actif net : 401,9 milliards $ (- 4,3 %)

Note : données en date du 31 décembre 2022