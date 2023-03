La fin pour «Décembre» à la Place des Arts

Voilà la fin d’une tradition. Après 20 ans de représentations dans le temps des Fêtes au Théâtre Maisonneuve, le spectacle Décembre de Québec Issime ne reviendra plus cette année, a appris Le Journal. L’équipe de la Place des Arts a plutôt opté pour une nouvelle création québécoise qui reprendra les mêmes dates de fin d’année et qui devrait « charmer le public ».

Le 21 décembre dernier, le producteur de Décembre, Robert Doré, a reçu un bien triste « cadeau de Noël ». La Place des Arts lui apprenait que les dates de décembre 2023 avaient été réservées par une autre production et que son spectacle ne pourrait ainsi reprendre l’affiche comme les 20 Noëls précédents.

« Si on m’avait dit six mois plus tôt que la Place des Arts n’allait pas renouveler le contrat, je n’aurais jamais fait [les représentations de 2022] », dit-il au bout du fil, visiblement déçu.

Le producteur mentionne avoir investi 500 000$ pour relancer le spectacle l’an dernier après les difficiles années de la pandémie. En raison de l’incertitude toujours planante de la COVID, l’automne dernier, il avait embauché le double de chanteurs, de musiciens et de danseurs.

« On investissait pour le futur, dit-il. Financièrement, pour un an seulement, c’était impossible. Il n’y a pas un producteur qui aurait fait ça. Ce sont six camions de 53 pieds de décors. »

Conçu pour la Place des Arts

La mauvaise nouvelle reçue quelques jours avant Noël l’a frappé de plein fouet. « Les plus gros perdants dans tout ça, je pense, ce sont les Québécois. C’est une tradition qui existe depuis 20 ans. Le public se fait bafouer. C’est ça qui est un peu décevant. »

Chaque année, Décembre employait environ 200 personnes. Depuis dix ans, la compagnie présentait aussi au Théâtre Maisonneuve Le Petit Noël de Québec Issime, pour des enfants de 2 à 8 ans.

Décembre était joué « jusqu’à 27 ou 28 fois » chaque temps des Fêtes. En 20 ans, on parle donc de centaines de représentations.

Robert Doré rappelle qu’à l’origine, Décembre avait été conçu spécifiquement pour le Théâtre Maisonneuve, « à la demande de la Place des Arts ». La production avait ainsi été fabriquée avec les dimensions de cette salle-là.

C’est ce qui explique que Décembre ne peut pas être présenté ailleurs. « Au Québec, il n’y a que le Grand Théâtre où on peut le faire. Ça ne rentre vraiment pas partout. »

La fin de l’entente avec la Place des Arts signifie-t-elle la mort de Décembre? Le producteur mentionne être présentement à la recherche de solutions.

« C’est utopique de penser que ce spectacle-là va revenir en 2023. Il faudrait refaire une scénographie au complet [pour aller dans une autre salle]. [...] Est-ce qu’on demanderait à Casse-Noisette de se rapetisser? »

Nouvelle production

Du côté de la Place des Arts, la directrice des communications/marketing, Mylaine Albert, a confirmé qu’une autre production allait prendre l’affiche cette année au Théâtre Maisonneuve à la place de Décembre.

« Il y a des producteurs qui nous ont contactés. Je pense que le public ne sera pas laissé en reste. Je pense que le public va être très intéressé par la prochaine création québécoise qu’on va avoir. Les gens vont être charmés. »

Les producteurs de ce nouveau spectacle « feront leurs annonces en temps et lieu », a dit Mme Albert.

La directrice a ajouté être toujours intéressée à vouloir travailler avec Robert Doré pour présenter d’autres spectacles dans le futur. « Pour nous, la relation n’est pas terminée avec le producteur. On est intéressé à travailler sur de nouvelles bases. »

En ce qui a trait à l’autre tradition du temps des Fêtes à la Place des Arts, Casse-Noisette, l’établissement n’a pas l’intention d’enlever la production au profit d’une autre création. « C’est un cas par cas, dit Mme Albert. Casse-Noisette est un classique, effectivement. Il n’est pas question pour le moment de ne pas l’avoir. »