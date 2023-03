La fin pour «Décembre» à la Place des Arts: «Ce n’est pas logique», déplore Marc-André Fortin

L’annulation de la traditionnelle Décembre par la Place des Arts suscite déception et incompréhension chez les artistes.

« On dirait que je ne le crois pas encore. Ce n’est pas logique ; Décembre, c’était devenu une tradition, un rendez-vous annuel pour tellement de Québécois », se désole Marc-André Fortin.

Le chanteur aura fait partie de la troupe du spectacle durant 15 saisons, aux côtés de sa conjointe Caroline Riverin. Comme tous les artistes et artisans de Québec Issime, ils ont été avisés il y a quelques jours que la Place des Arts avait choisi de ne pas accueillir Décembre cette année.

« Chaque fois que le rideau se levait, j’avais le même frisson. Et le public était toujours au rendez-vous. Je sais que le spectacle va manquer à beaucoup de familles », avance Marc-André Fortin.

Même son de cloche chez Marc Hervieux, pour qui l’aventure Décembre aura duré quatre années.

« C’est une immense déception. Il y a cette tradition-là qui a été créée et qui continuait à être suivie par beaucoup de gens encore. Ç’a toujours été exceptionnel de voir la réaction des gens. On les entendait rire, pleurer et évidemment chanter », confie-t-il.

Souvenirs familiaux

Pour sa part, Michaël Girard s’avoue « très étonné » de la fin abrupte du partenariat entre Décembre et la Place des Arts. Même s’il ne faisait plus partie de la troupe régulière du spectacle depuis plusieurs années, le chanteur continuait d’y apparaître sporadiquement. Il aura vu son dernier tomber de rideau au cours des Fêtes 2022.

« Ce spectacle-là, c’était une histoire de famille. C’est avec Décembre que j’ai chanté pour la première fois sur scène avec mes fils. Je n’oublierai jamais ce moment-là », témoigne-t-il.

Le spectacle évoque également des souvenirs familiaux chez Lydia Bouchard ; la danseuse et chorégraphe a tenu la vedette de Décembre durant quelques années, tout comme ses deux enfants.

PHOTO COURTOISIE / OSA IMAGES

« Ça va être un gros morceau pour ma fille d’apprendre que ce spectacle-là ne reviendra pas. Mais je ne suis pas prête à lâcher la serviette. Je donne la chance à Robert [Doré, le producteur] de jouer ses cartes, d’user de créativité et de résilience comme il sait le faire. Tout se solutionne », dit-elle.