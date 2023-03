La présidente de la Commission européenne en visite au Canada la semaine prochaine

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera de passage au Canada du 6 au 8 mars, a annoncé le bureau du premier ministre Justin Trudeau jeudi après-midi.

La première visite de Mme von der Leyen au pays sera l’occasion de parler d’échanges commerciaux, de technologies vertes et de changements climatiques, de minéraux critiques, mais aussi de la guerre en Ukraine.

«J’ai hâte d’accueillir la présidente von der Leyen au Canada afin de resserrer encore davantage nos liens bilatéraux et de poursuivre nos efforts visant à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à bâtir une économie centrée sur le mieux-être de tout le monde, des deux côtés de l’Atlantique», a déclaré Justin Trudeau par voie de communiqué.

Une rencontre bilatérale est prévue mardi le 7 mars à Kingston, dans le sud de l’Ontario.

Là-bas, ils effectueront une visite à la base des Forces armées canadiennes «pour rencontrer le personnel [...] qui a été déployé en Europe centrale et en Europe de l’Est dans le cadre de l'opération REASSURANCE».

Le même jour, Mme von der Leyen fera une allocution à la Chambre des communes, à Ottawa, «pour souligner les liens uniques entre nos pays et pour marquer la Journée internationale des femmes qui se tiendra le lendemain, soit le 8 mars».

Une réception est prévue le 8 mars en soirée entre des chefs d’entreprises du Canada et de l’Union européenne, à laquelle participeront M. Trudeau et Mme von der Leyen, selon le communiqué officiel du bureau du premier ministre.