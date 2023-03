La van life fait rêver les jeunes Québécois

Friands de longs voyages nomades, des Québécois de plus en plus jeunes s’intéressent aux véhicules récréatifs pour la liberté qu’ils leur procurent.

« On s’est loué un campeur en France et ça revenait à 70 $ la nuit, c’est vraiment économique et ça permet d’avoir une grande liberté », explique Simon-William Boileau, âgé de 38 ans, rencontré jeudi au Salon du VR de Montréal.

Sa conjointe Mélissa Harnois et lui sont des passionnés de plein air, pour qui la fameuse van life n’a plus de secret. Après avoir fait le tour de l’Australie, être allé en Nouvelle-Zélande, en France, dans l’Ouest canadien et américain, le couple a développé une véritable passion pour cette façon de voyager.

« Nous sommes allés jusqu’en Colombie-Britannique pour acheter un campeur qu’on a ensuite revendu », ajoute Simon-William Boileau.

Les jeunes trentenaires ne sont pas les seuls à s’intéresser à cette tendance, qui fait un retour depuis cinq ans après avoir été popularisée dans les années 70 au Canada et aux États-Unis.

Après avoir remis à neuf leur précédent véhicule récréatif, ils étaient au Salon du VR de Montréal, jeudi, pour en dénicher un nouveau en prévision d’un voyage de quelques semaines dans l’Ouest canadien.

« On cherche maintenant quelque chose un peu plus adapté pour toute la famille », explique le couple, qui compte recommencer à voyager après l’arrivée de son deuxième enfant.

Photo Mariane Langlois

Le camping en famille

Les 19 commerçants et la centaine d’entrepreneurs ayant des kiosques sur place s’attendent à voir plusieurs petites familles visiter le salon pendant la fin de semaine.

« Il y a énormément de jeunes qui s’intéressent au camping, ce qui se vend le plus en ce moment ce sont les petites roulottes de voyage », mentionne Jean-Luc Massé, représentant aux ventes chez Roulottes Gagnon.

L’imposante foule présente au Salon était constituée de personnes de tous âges, preuve que le goût de l’aventure se développe tôt.

« Ça donne envie de voyager, on allait avec nos parents en camping et quand j’aurai les sous, ce sera à mon tour d’avoir ma roulotte », rêve Léa Gagné, une jeune étudiante de 19 ans qui accompagnait ses parents.

Photo Mariane Langlois

Les caravanes pour tous

Bien qu’une génération plus jeune s’intéresse dorénavant au camping du type van life à cause de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, les gens plus âgés voient aussi les avantages que ce mode de transport représente.

« On a des jeunes, mais aussi des jeunes de cœur qui nous contactent », raconte Olivier Boileau, le propriétaire de Nomad van, une entreprise spécialisée en conceptualisation sur mesure de campeurs.