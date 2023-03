Le Journal au Pays-Bas: une victoire personnelle pour Valérie Maltais au 3000 m

HEERENVEEN, Pays-Bas | Valérie Maltais affichait son sourire des grandes occasions après sa performance au 3000 m quand elle s’est pointée dans la zone mixte.

Auteure d’un chrono de 3 min 59 s 88, à seulement 0 s 66 de son record personnel réussi en altitude en décembre 2021 à Salt Lake City, Maltais a signé son meilleur résultat en carrière au 3000 m avec une 5e place, aujourd’hui, en lever de rideau du championnat mondial de patinage de vitesse longue piste disputé à Heerenveen.

«Il y a de grandes victoires ailleurs que sur le podium et c’est une grande valeur pour moi que je partage dans mes conférences, a-t-elle raconté. J’ai démontré l’état d’esprit que je dois apprivoiser pour me battre pour un podium. C’est beaucoup entre les deux oreilles. Aujourd’hui (hier), j’ai gagné ma médaille.»

Maltais n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle s’est retrouvée nez à nez avec la Norvégienne et éventuelle médaillée d’or Ragne Wiklund avec seulement deux tours à compléter.

«Je ne cassais pas et je me demandais ce qui se passait, a-t-elle souligné. Ça montre que j’ai encore une barrière à travailler. J’ai réussi une course comme je le souhaitais. Tout était là et je n’ai pas eu de doutes. Avant la course, je me sentais bien et j’avais dit à mon entraîneur (Gregor Jelonek) que ça serait extraordinaire si je patinais sous les 4 minutes, ce que j’ai réussi.»

Jumelée à Wiklund, la patineuse de La Baie était bien contente. «C’était la paire parfaite pour moi, a-t-elle indiqué. Quand je suis arrivée en longue piste après les Jeux de 2018, je regardais les filles de haut. Je regarde encore des vidéos de Ragne qui possède une très bonne technique, mais je suis maintenant confiante que je peux rivaliser avec les meilleures. Je suis contente de mon cheminement et je vais continuer de la même façon l’an prochain. J’ai appris à me faire confiance, ce que je n’avais pas l’occasion de faire en courte piste.»

Si Maltais était très satisfaite de sa prestation, ce fut difficile pour ses coéquipières Isabelle Weidemann (4 min 01 s 32) et Ivanie Blondin (4 min 05 s 44) qui ont terminé respectivement en 6e et en 10e place. Triple médaillée aux Jeux de Pékin, Weidemann a manqué de temps pour retrouver sa forme optimale.

«Après avoir été malade et éprouvé des problèmes en première moitié de saison, je sens une amélioration, mais ça ne progresse pas assez rapidement, a-t-elle résumé. Je tente de retrouver la santé.»

Maltais n’est pas inquiète pour la poursuite en équipe qui se déroulera demain. Les Canadiennes ont remporté l’or à Pékin et le titre de la Coupe du monde au cours des trois dernières années. Il ne leur manque que l’or au mondial.

«Les filles n’ont pas eu la course souhaitée, mais elles n’auront aucun doute quand on va s’aligner sur la ligne de départ. C’est une autre journée.»