Le Journal aux Pays-Bas: une médaille d’or toute québécoise

HEERENVEEN, Pays-Bas | L’attente a été de trois ans, mais Laurent Dubreuil et Antoine Gélinas-Beaulieu ont finalement savouré leur revanche en remportant l’or au sprint par équipe en compagnie de Christopher Fiola.

• À lire aussi: Le Journal au Pays-Bas: une victoire personnelle pour Valérie Maltais au 3000 m

Aujourd'hui en lever de rideau du championnat mondial de patinage de vitesse longue piste, disputé au Thialf, le Canada (1 min 19 s 26) a devancé les Pays-Bas (1 min 19 s 67) et la Norvège (1 min 19 s 80) pour compléter une soirée de rêve après la victoire de l’équipe féminine.

« C’est spécial de remporter la victoire après notre disqualification il y a trois ans à Salt Lake City [2020], a mentionné Dubreuil qui sera de retour en action ce demain pour le 500 m alors qu’il visera le doublé après avoir gagné ici même en 2021. On avait gagné, mais une décision douteuse nous avait privés de l’or. Ce fut difficile à accepter et cette victoire permet de refermer la plaie. C’était la première fois qu’on refaisait le sprint par équipe depuis Salt Lake City. »

Le Canada avait été pénalisé pour avoir effectué un relais à l’extérieur de la zone d’échange. Gilmore Junio complétait le trio canadien.

Antoine Gélinas-Beaulieu savourait le moment. « Ce sont des souvenirs que je vais me rappeler toute ma vie, a-t-il exprimé. C’est le fun de débuter les mondiaux de cette façon. Parce que le sprint par équipe n’est pas une épreuve olympique, la pression est moins grande. On voulait simplement aller vite et s’amuser. On peut débuter les mondiaux la tête haute. »

La victoire avait un cachet spécial parce que la formation était toute québécoise. « On veut gagner tout le temps, mais une victoire avec des gars du même centre d’entraînement ajoute une couche de plus, a imagé Dubreuil. J’ai passé les deux tiers de ma vie avec Antoine et je patine avec Christopher depuis plusieurs années. Cette victoire va rester dans ma mémoire. Avec notre victoire en Pologne lors de la dernière Coupe du monde et celle-ci, on a démontré que nous sommes la meilleure équipe. »

Retour réussi

Laissé de côté en Pologne, Fiola a repris sa place. Il devait éviter de connaître un départ canon afin que Gélinas-Beaulieu puisse s’accrocher et ne patine pas le dernier tour dans le rouge.

« Je suis parti plus vite qu’à l’entraînement, mais Antoine a été en mesure de maintenir le rythme et il a terminé en force, a-t-il expliqué. C’est ma première médaille en carrière au championnat mondial senior. Ça sonne bien à mes oreilles qu’on soit champion du monde. »

L’or pour les femmes aussi

Le relais féminin composé de Brooklyn McDougall, Carolina Hiller et Ivanie Blondin a réussi un chrono de 1 min 26 s 29 pour devancer les Américaines (1 min 26 s 57) et les Chinoises (1 min 27 s 86) et procurer la première médaille d’or au Canada du championnat.

Multiple médaillée olympique et au championnat mondial, Blondin jubilait sur le podium. « Je suis vraiment excitée et c’est comme si je gagnais mon premier championnat mondial, a-t-elle mentionné. Je suis rendue loin dans ma carrière et je suis fière de partager ce moment avec deux filles qui font leurs débuts sur la scène internationale. Je suis fière des filles. Ça vient me chercher. »

Cette médaille d’or était attendue puisque le Canada a remporté l’argent à trois reprises en Coupe du monde. « Après mon 3000 m où je n’avais pas de super jambes, j’ai tout de suite retrouvé le sourire quand nous avons amorcé la préparation pour le sprint. J’ai changé d’émotions. »