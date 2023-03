Le Journal aux Pays-Bas: une première pour le clan Dubreuil

HEERENVEEN, Pays-Bas | Les astres se sont alignés pour que tout le clan Dubreuil soit réuni dans le but de voir en action Laurent pour la première fois sur la scène internationale.

Après un voyage rempli d’imprévus en raison des sautes d’humeur de dame Nature à Toronto et de délais à Londres, le clan Dubreuil est finalement débarqué à Amsterdam, mardi soir, 12 heures plus tard que prévu.

Rien pour altérer l’enthousiasme du groupe. La famille a loué une maison à Grou, une petite ville à une vingtaine de minutes de Heerenveen et savoure l’expérience.

« C’est vraiment le fun que tout le monde soit ici, a exprimé la maman, Ariane Loignon. C’est notre premier voyage toute la famille en Europe et, en plus, Andréanne [l’épouse de Laurent] est présente avec les enfants. Je suis très contente. »

Au dire du paternel, tout est en place pour une expérience vraiment spéciale. « Tous les ingrédients sont réunis pour vivre un week-end hors du commun, a affirmé Robert Dubreuil. Laurent est champion en titre sur 500 m, il a remporté le classement de la Coupe du monde au cours des deux dernières années, c’est le championnat mondial et il aime patiner ici. On ne pourrait pas demander mieux. »

« Il est favori »

Entraîneur au Centre d’entraînement Gaétan Boucher, le petit frère de Laurent, Daniel, abonde dans le même sens, lui qui s’est fait tirer l’oreille un brin parce qu’il ne voulait pas laisser ses patineurs.

« C’est super qu’on soit tous présents, parce que Laurent a une chance de gagner, a-t-il souligné. Il est favori et il a terminé au premier rang du classement cumulatif. Dans quelques années, on le verra peut-être de nouveau, mais il n’aura pas nécessairement une chance de gagner. »

« Même si je suis dans une période intense au Centre, les mondiaux sont bien tombés et j’ai pu me libérer, poursuit Daniel. Je repars dès lundi, mais je serai là pour les courses. Je veux en profiter. Quand j’avais 17 ans, je me souviens des paroles de Gregor [Jelonek] qui disait que ça puait parce qu’il y avait de la fumée partout, mais que le Thialf c’était mythique. »

Daniel est l’un des seuls qui peuvent donner des conseils à son frère, à l’exception bien entendu de son entraîneur, Gregor Jelonek.

De grandes émotions en vue

« Je porte deux chapeaux, soit ceux d’entraîneur et de fan. Laurent fait confiance à mon œil technique. Je suis très analytique comme entraîneur. Je deviens fan seulement quand des patineurs m’impressionnent. Avec tous les meilleurs ici, les occasions vont être nombreuses. »

Anna-Belle sera sur le bout de son siège, demain, alors que son grand frère s’élancera au 500 mètres.

« Je suis une personne sensible et je devrai retenir mes émotions quand Laurent prendra le départ, a-t-elle raconté. Je ne rate pas une course la nuit ou tôt le matin, et c’est vraiment spécial d’être présente. »

Un plan en tête

En mars dernier, en regardant la finale de la Coupe du monde disputée à Heerenveen – où Dubreuil avait confirmé son premier titre au classement général après avoir contracté la COVID-19 en Norvège au mondial de sprint et vécu une semaine rocambolesque –, la plus jeune de la famille avait son plan en tête.

« Je m’étais levée pour regarder la Coupe du monde finale et je m’étais dit que le championnat mondial 2023 se déroulait aussi à Heerenveen et que je voulais être présente. On voulait venir [son conjoint Antoine Roy est aussi présent] même si les parents n’avaient pas fait le voyage. »

Antoine et Daniel profiteront d’ailleurs de leur séjour aux Pays-Bas pour aller patiner dans un ou deux anneaux situés à proximité.

« J’ai tracé mon propre chemin »

Photo Richard Boutin

Né pratiquement les patins aux pieds et fils de deux parents olympiens, tout prédestinait Laurent Dubreuil à une carrière en patinage de vitesse.

Dubreuil a grandi dans un environnement où le sport occupait une place de choix. Il a donné ses premiers coups de patin sur la patinoire familiale à l’âge de deux ans, s’est inscrit au club de Saint-Étienne à quatre ans, gravi les échelons et atteint le sommet de son sport en 2021 quand il a été couronné champion du monde sur 500 m.

Laurent, son frère Daniel et sa sœur Anna-Belle ont tous pratiqué le patinage de vitesse.

« La seule règle à la maison était qu’on devait s’inscrire à un sport et je vais faire la même chose avec mes enfants parce qu’il y a tellement de leçons de vie que tu peux apprendre, mentionne Dubreuil.

« J’étais prédestiné à l’essayer, mais mes parents ne m’ont jamais mis de pression de patiner ou de performer parce qu’ils étaient des anciens patineurs. Chaque année, ils nous demandaient si on voulait s’inscrire de nouveau. À un moment donné, ma sœur a opté pour la danse. »

Pas un gage de succès

Le passé de son père Robert qui a pris part aux Jeux de Calgary en 1988 et d’Albertville en 1992 et de sa mère Ariane Loignon qui a aussi participé aux Olympiques en sol canadien n’était pas un gage de succès pour l’aîné de la famille.

« J’ai été chanceux d’être bon et d’être bien entouré, mais ça ne signifie pas que tu seras meilleur que les autres quand tes parents sont des athlètes, souligne-t-il.

« Dans la famille, nous avons fait tous les trois du patin et je suis le seul qui a atteint la Coupe du monde. Charles Hamelin, Samuel Girard et Kim Boutin ont plus de talent que moi et leurs parents n’ont pas connu une carrière internationale. Au même titre, ma fille [Rose] qui a débuté le patin ne part pas avec une longueur d’avance en raison des succès de son père.

« Il n’y a aucune garantie, peu importe ce que tes parents ont fait. Mes parents m’ont aidé et donné de bons conseils, mais j’ai tracé mon propre chemin. Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer ton parcours. »

Les cinq membres du clan Dubreuil ont tous remporté au moins une médaille aux Jeux du Canada.

Une présence appréciée

Dubreuil est très heureux de pouvoir compter sur la présence de sa garde rapprochée aux Pays-Bas.

« Si mes parents et Andréanne m’ont vu souvent, c’est la première fois que mon frère et ma sœur me verront à l’extérieur du Québec et c’est vraiment le fun. Tout le monde sera là et je suis bien content. J’ai hâte de partir en vacances avec mes parents après le mondial. »

À l’Anneau au volant d’un ancien taxi

Photo Richard Boutin

C’est au volant d’une Mercedes 1954 que Vincent de Haître se rend aux entraînements de l’équipe canadienne. Le propriétaire de la voiture, un ancien patineur qui détient aussi le café it Houtsje où se déroulera le party des athlètes, dimanche soir à la conclusion du championnat mondial, lui a prêté les clefs.

La voiture a perdu sa vocation première, mais le proprio l’utilise comme outil promotionnel. C’est un patineur autrichien s’entraînant aux Pays-Bas qui avait habituellement le privilège de conduire la Mercedes quand la Coupe du monde débarquait à Heerenveen, mais il est maintenant à la retraite et de Haître prend la relève. Le nom de Bram Smallenbroek est d’ailleurs lettré sur la voiture.

Place à la Coupe Hollande

Photo Richard Boutin

Heerenveen compte une équipe de soccer en première Division néerlandaise au sein de la Eredivisie, qui a été fondée en 1956 et compte 18 formations. Les experts estiment qu’il s’agit de la sixième meilleure ligue en Europe après notamment les puissances britanniques et espagnoles.

Dans une ville d’un peu moins de 50 000 personnes, Heerenveen compte un stade de 25 000 places qui a vibré hier soir pour un match de la Coupe Hollande. Le SC Heerenveen a été fondé en 1920. Meneurs au championnat avec une seule défaite à leur dossier, les porte-couleurs du Feyenoord de Rotterdam étaient les visiteurs au Abelenstra Stadion.

Détenteur de billets de saison, Auke Bijlsma, qui a accueilli Laurent Dubreuil, en compagnie de son épouse Willemien lors des mondiaux sprint de 2019, était évidemment présent au match. Il a partagé ses billets avec ses amis québécois présents pour le mondial.

Du hockey au Thialf

Photo Richard Boutin

Les Unis Flyers de Heerenveen qui évoluent dans la BeNe League, formée de 18 équipes néerlandaises et belges évoluent au Thialf. Contrairement aux Flyers de la LNH, ils portent le jaune, le rouge et le blanc. L’entraîneur-chef est l’Ontarien Mike Nason qui a porté les couleurs des Flyers dans le passé et qui est un ancien des Varsity Blues de l’Université de Toronto.