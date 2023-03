Le PDG de la Banque Nationale a gagné 11 M$ l’an dernier

En poste depuis un peu plus d’un an, le grand patron de la Banque Nationale, Laurent Ferreira, a eu droit à une rémunération totale de 11 M$ en 2022.

Au cours de l’exercice qui a pris fin le 31 octobre, M. Ferreira a touché un salaire de base de près de 950 000$ et une prime de rendement en argent de 1,9 M$. Il a également reçu 3,9 M$ en actions, 1,9 M$ en options d’achat d’actions et 2,3 M$ au titre de son régime de retraite.

L’année précédente, alors qu’il occupait un poste de vice-président, Laurent Ferreira avait touché tout près de 9 M$.

Cette année-là, son prédécesseur à la tête de la banque, Louis Vachon, avait eu droit à 10,7 M$, dont 1,1 M$ sous forme de salaire de base.

En 2021-2022, les cinq dirigeants les mieux payés de la Banque Nationale ont reçu un total de 31,3 M$ en rémunération, contre 36,3 M$ l’année précédente.

Profits en hausse

En 2021-2022, la Banque Nationale a enregistré des profits nets de 3,4 G$, en hausse de 7,7 % par rapport à l’exercice précédent.

L’institution a notamment bénéficié des hausses successives du taux directeur de la Banque du Canada. Ces augmentations lui ont permis de relever sa marge nette d’intérêts, soit l’écart entre le taux auquel une banque prête de l’argent et le taux qu’elle consent à ses déposants.

De passage jeudi au micro de Paul Arcand au 98,5 FM, M. Ferreira a reconnu que face à l’inflation et à la hausse des taux, les Québécois doivent «mieux planifier» et «être un peu plus prudents».

Il a également révélé que depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il y a un an, «les attaques [informatiques] ont augmenté énormément à la Banque Nationale».