Les élèves du privé en arrachent aussi en français

La maîtrise du français se détériore chez les élèves québécois et même ceux qui fréquentent des écoles privées n’y échappent pas. Une majorité d’enseignants considèrent que leurs compétences en écriture ne sont pas suffisantes pour répondre aux attentes de leur niveau, un constat «alarmant» selon un récent sondage.

Plus de 500 enseignants provenant d’une trentaine d’écoles privées ont participé à ce coup de sonde réalisé en début d’année par la Fédération du personnel de l’enseignement privé (FPEP-CSQ).

On y apprend que 64% d’entre eux considèrent que les compétences de leurs élèves en écriture sont inférieures aux attentes pour leur matière ou leur niveau d’enseignement, une proportion qui grimpe à 73% lorsqu’on les interroge plus spécifiquement sur la maîtrise de l’orthographe chez leurs élèves.

«Les chiffres sont assez parlants. Il y a une sonnette d’alarme qu’il faut tirer rapidement», affirme Marie-Josée Dallaire, vice-présidente de la FPEP-CSQ.

Des commentaires de profs recueillis dans le cadre de ce sondage, que Le Journal a pu consulter, sont assez éloquents à ce chapitre.

«Au niveau de la langue, les résultats cette année sont catastrophiques et inédits en 20 ans de carrière. Un grand nombre d'élèves (environ 1/3) de 5e secondaire n'ont pas les compétences en écriture qu'on exigerait en 1re secondaire», écrit une personne enseignante de la région de Montréal.

« Les régularités orthographiques ne sont pas acquises, ce qui cause beaucoup de lacunes au niveau de l'orthographe lexicale, ajoute une autre personne qui enseigne dans les Laurentides. Les élèves écrivent aux sons et se questionnent peu. Même avec un code de correction, des outils tels un dictionnaire, un Bescherelle et des aide-mémoires, certains n'y arrivent pas. »

Or le français doit être une priorité, puisque «c’est vraiment la fondation sur laquelle repose l’ensemble des apprentissages», souligne Mme Dallaire. «Agir sur le français, c’est agir sur l’ensemble des apprentissages», ajoute-t-elle.

Plusieurs raisons peuvent expliquer la piètre maîtrise du français chez les élèves, mais il est certain que «la pandémie a accentué les écarts», affirme Mme Dallaire.

Baisse de motivation et de concentration

Les enseignants interrogés considèrent par ailleurs que les impacts négatifs de la pandémie se sont toujours sentir puisque leurs élèves ont encore des lacunes au niveau de leurs méthodes de travail (87%), manquent de motivation et d’engagement dans leurs apprentissages (81%) et ont de la difficulté à se concentrer en classe (79%).

L’omniprésence des écrans dans la vie des jeunes est montrée du doigt par des enseignants. «Je crois sincèrement que l'impact de la pandémie n'est pas le seul facteur à considérer sur la baisse de "rendement" face aux différents aspects mentionnés ci-haut. Les dommages causés par la surexposition aux appareils électroniques (cellulaire, tablette et ordinateur) sont, selon moi, tout aussi nuisibles», affirme une personne qui enseigne dans la région de Montréal.

L’amélioration de la maîtrise du français écrit fait partie des priorités énoncées par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, qui n’a toutefois pas encore précisé comment il compte s’y prendre pour y arriver.