Lionel Messi a-t-il offert des iPhones dorés à ses coéquipiers?

Très heureux et reconnaissant envers l’équipe nationale d’Argentine, qui a remporté la plus récente Coupe du monde de soccer, Lionel Messi aurait offert 35 iPhones 14 recouverts d’une coque en or massif à ses coéquipiers.

• À lire aussi: Lionel Messi sacré meilleur joueur 2022 par la FIFA

La nouvelle a toutefois été qualifiée de fausse information par l’entourage du joueur de 35 ans, rejointe par le média français RMC Sport, jeudi. Il s’agirait plutôt d’un coup publicitaire organisé par la société iDesign Gold, très présente auprès des stars du ballon rond sur les réseaux sociaux.

L’entreprise prétend avoir livré les 35 téléphones portables à Messi en personne. Les objets plaqués d’or 24 carats ont été gravés avec le logo de l’«Albiceleste» ainsi que le nom et le numéro du joueur ou du membre du personnel.

La facture pour ce généreux cadeau : 210 000 euros, soit un peu plus de 300 000 $ canadiens.

«Lionel n'est pas seulement le GOAT [en anglais, Greatest of All Time], mais c'est l'un de nos clients les plus fidèles et il nous a contacté le mois suivant la finale de la Coupe du monde. Il a dit qu'il voulait un cadeau spécial pour célébrer cette incroyable victoire. Mais il ne voulait pas du cadeau habituel, des montres. Ainsi, je lui ai suggéré cela et il a adoré l'idée», a mentionné le dirigeant d’iDesign Gold au média sud-américain TNT Sports, Ben Lyons.

Grâce à deux buts en finale de la vedette du Paris Saint-Germain, l’Argentine a remporté la Coupe du monde de 2022 au Qatar en battant la France en tirs de barrage.