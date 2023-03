LNH: cinq Québécois qui ont changé d’adresse durant la période des transactions

Au fil des années, plusieurs joueurs d’impact natifs de la Belle Province ont changé d’adresse pendant la période des transactions de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Voici cinq Québécois qui ont été impliqués dans des transactions importantes lors des jours précédant la date limite des échanges.

Stéphane Matteau

En mars 1994, les Rangers de New York ont joué gros en envoyant Tony Amonte aux Blackhawks de Chicago en retour des attaquants Matteau et Brian Noonan.

L’impact du Rouynorandien s’est fait ressentir au-delà de sa production. Parmi ses sept points en 12 duels éliminatoires, Matteau a inscrit deux buts en prolongation, dont celui qui a permis aux Blueshirts d’accéder à la finale de la Coupe Stanley.

Quelques jours plus tard, l’équipe de la Grosse Pomme a savouré un premier sacre en 54 ans.

Derick Brassard

À la barre des Rangers en 2013, le bouillant John Tortorella n’était pas le plus grand partisan du dynamique attaquant Marian Gaborik, même s’il venait de connaître deux saisons de plus de 40 filets en trois ans. Le directeur général Glen Sather a exaucé son souhait et l’a échangé aux Blue Jackets de Columbus, notamment en retour de Derick Brassard.

Photo d'archives, Ben Pelosse

Le Gatinois s’est avéré un des meilleurs attaquants de la formation new-yorkaise en séries au cours des trois campagnes suivantes, amassant 40 points en 54 duels .

En 2016, éliminatoires, il a ensuite permis aux Rangers de mettre la main sur leur futur premier joueur de centre, Mika Zibanejad, acquis des Sénateurs d’Ottawa.

Martin St-Louis

Les amateurs du Canadien de Montréal s’en souviennent sans doute: le futur entraîneur-chef de leur formation favorite a joué un rôle crucial dans la percée des Rangers en séries éliminatoires, en 2014.

AFP

Les Blueshirts ont dû sacrifier leur capitaine Ryan Callahan et deux choix de premier tour pour acquérir le Lavallois, qui avait remporté le trophée Art-Ross la saison précédente. Ils n’ont sans doute pas regretté cette transaction monstre, puisque les trois filets gagnants du Québécois en éliminatoires — dont un but aux dépens de Dustin Tokarski en prolongation — ont mené les Rangers vers une participation en finale.

Anthony Mantha

Les Capitals de Washington et les Red Wings de Detroit ont surpris la planète hockey en s’échangeant leurs talentueux ailiers Jakub Vrana et Anthony Mantha en 2021.

Photo AFP

Le DG Brian MacLellan désirait tant obtenir les services du Longueillois qu’il a aussi inclus des sélections de première et deuxième rondes dans la transaction. Presque deux ans plus tard, un constat d’échec s’impose pour les deux équipes.

Mantha a été laissé de côté à plusieurs reprises en 2022-2023, tandis que Vrana a effectué des passages dans la Ligue américaine de hockey et dans le programme d’aide aux joueurs de la LNH.

Marc-André Fleury

Membre des Blackhawks en 2021, Fleury était en voie de rater les séries éliminatoires pour une première fois en 16 saisons lorsqu’il a été échangé au Wild du Minnesota en retour d’un choix de deuxième ronde.

AFP

Le Sorelois a ravi le poste de gardien partant à Cam Talbot en fin de campagne, puis a défendu la cage du Wild durant les cinq premiers matchs de sa série face aux Blues de St. Louis. C’est toutefois Talbot qui a été envoyé dans la mêlée pendant le sixième et dernier match, perdu au compte de 5 à 1.

Mécontent après avoir vu le Québécois parapher une prolongation de contrat, Talbot a été échangé aux Sénateurs quelques semaines plus tard.

Cette saison, Filip Gustavsson et Fleury se partagent la tâche derrière la défensive de l’équipe du Minnesota.