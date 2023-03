LNH: les Coyotes de l'Arizona auraient tout un club... en 2013

Si on était en 2013, les Coyotes auraient un méchant club.

Dans le ridicule cirque des entourloupettes de la convention collective pour jongler avec le plafond salarial, les Coyotes se retrouvent encore avec des contrats pour des joueurs finis. Ça fait plusieurs années que les Coyotes lèvent la main pour obtenir ces contrats afin de respecter le plancher salarial.

Et cette année, c’est encore plus épatant.

C’est une équipe redoutable d’il y a dix ans.

La défensive serait menée par Shea Weber qui venait d’être nommé deux fois pour le trophée Norris avec Nashville en 2013.

Oliver Ekman-Larsson, que les Coyotes paient encore, allait faire 44 points en 2013 à sa deuxième saison complète dans la LNH. À 31 ans, ce dernier n’est plus l’ombre de lui-même à Vancouver.

À l’attaque, les Coyotes versent encore 5.2 M$ à Bryan Little cette année et l’an prochain. Il y a dix ans, Little allait faire 64 points et devenait un des visages importants du retour des Jets à Winnipeg avec Blake Wheeler. Blessé à une oreille, il n’a pas joué un seul match depuis 2019.

Photo d'archives, AFP

Les Coyotes misent aussi sur le bon vieux Andrew Ladd. Il y a dix ans, il faisait 46 points en 48 matchs lors de la saison écourtée avec les Jets. Les Coyotes lui versent 5,5 M$ cette année, mais il n’a pas joué en raison d’une blessure à un genou. Il a fait 12 points en 51 matchs l’an dernier, et avait fait la navette entre les Islanders et la ligue américaine durant les 4 années précédentes. C’est bien payé pour ce rendement.

Aujourd’hui, c’est Jakub Voracek qui se joint à l’équipe, à 8,2 M$ pour cette saison et la prochaine. Il a joué 11 matchs cette saison à Colombus. Il souffre d’une sévère commotion cérébrale depuis novembre et son retour au jeu n’est pas encore prévu. Il y a 10 ans, Voracek allait faire 81 points la saison suivante.

Photo d'archives, AFP

Et finalement, même s’il est un Rangers, il faut souligner que les Coyotes paient maintenant Patrick Kane, qui allait être à son apogée avec ses premières saisons d’un point par match il y a dix ans. Les Coyotes lui versent 2,6 M$.

Bref, ça ferait un méchant club tout ça en 2013. Les règles de la LNH pour encadrer le plafond salarial peuvent vraiment donner un spectacle gênant.

*source CapFriendly