Morte dans l'indignité à l'urgence: des faits «troublants et inacceptables», dit Dubé

Les circonstances du décès d’une octogénaire qui a été laissée sans eau ni nourriture pendant près de deux jours à l’Hôtel-Dieu de Lévis sont inacceptables, selon Christian Dubé. Le ministre de la Santé veut des explications.

«Les faits sont troublants et inacceptables. Ça ne représente pas du tout les soins qu’on doit offrir aux Québécois dans l’ensemble de nos établissements de santé. Nous avons une pensée pour la famille touchée qui vit actuellement des moments difficiles», a exprimé le cabinet du ministre Dubé dans une déclaration écrite.

Gilberte Gosselin, 86 ans, a vécu ses derniers jours dans un climat «toxique» et «totalement inhumain» selon des membres de sa famille.

Photo fournie par la famille

Après son admission à l’urgence pour une fracture de la hanche, son état de santé s’est rapidement détérioré, et un médecin a demandé qu’elle soit transférée dans une chambre «plus intime» afin qu’elle passe ses derniers moments avec sa famille.

Or, l’octogénaire n’y a jamais été transférée. Elle a par la suite passé plusieurs heures dans ses selles, et aucun membre du personnel hospitalier n’est venu lui offrir de nourriture, malgré les demandes de la famille.

«Des situations comme ça ne doivent pas arriver», a réagi le cabinet de Christian Dubé.

«Nous avons demandé des explications au CISSS de Chaudière-Appalaches et on va s’assurer qu’une analyse complète soit réalisée, a-t-on ajouté.On a demandé au ministère de suivre ces démarches de près afin de comprendre ce qui s’est passé et d’accompagner le CISSS dans la mise en place des mesures requises.»

«En parallèle, nous posons des gestes importants pour améliorer les choses dans notre réseau de la santé, car on le sait qu’il y a urgence d’agir. Nous devons travailler tout le monde ensemble pour y arriver le plus rapidement possible. Les Québécois méritent un réseau plus humain et plus performant», a conclu le cabinet du ministre.