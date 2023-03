Pascal aurait mérité 20 000 fans

MIAMI - C’est simple. Jean Pascal va se battre à la Place Bell le 16 mars. Si la promotion et le marketing vont bien, il va peut-être y avoir 4000 spectateurs. Combien auront payé leur ticket, impossible de le savoir.

Mais ce que Jean Pascal aurait mérité pour un retour au Québec, c’est 20 000 fans au Centre Bell. Venus pour rendre hommage à une carrière extraordinaire.

Je me rappelle du « combat de retraite » de Pascal à Miami contre Ahmed Elbiali. J’étais avec Jean-Charles Lajoie qui travaillait sur la biographie de Jean Pascal. On se disait que Pascal aurait mérité de livrer son dernier combat à Montréal dans un Centre Bell rempli à capacité. Pas de finir ça dans un champ de patates dans le quartier cubain de Miami. Même si on était en compagnie de Bob Hartley et de Michel Therrien.

Et puis, le combat d’après fut la clownerie contre Steve Bossé à Laval.

Jean-Charles aurait pu écrire le dernier chapitre ce soir-là.

BIVOL, JACK, BROWNE

Tout le monde se trompait. Et royalement. Depuis Steve Bossé, fier bagarreur de la Ligue senior, Pascal a affronté Dmitry Bivol, champion du monde qui vient de battre Canelo Alvarez, puis a battu Marcus Browne pour redevenir champion du monde WBA, et s’est offert Badou Jack à Atlanta en se tapant Fanlong Meng comme dessert à Tampa Bay le 20 mai 2022.

Voulez-vous une statistique complètement débile ? Les combats Cinq étoiles de Boxrec sont rares. Très difficile à mériter. Par exemple, Lucian Bute a eu droit à un Cinq étoiles une fois dans sa carrière. Lors de son combat contre Carl Froch à Nottingham qui s’est terminé par une boucherie.

David Lemieux s’est battu deux fois dans un Cinq étoiles. Ses combats de championnat du monde contre Billy Jo Saunders et Guennadi Golovkin.

Et Jean Pascal ? Combien de Cinq étoiles ?

Dix. D.I.X. 10. X. TEN. DIEZ. DIECI. Pascal, ce diable d’homme pas toujours assez sage, a eu droit à dix combats classifiés cinq étoiles par Boxrec. Ça commence par Carl Froch en Angleterre, ça passe par Chad Dawson, Bernard Hopkins, Eleider Alvarez, Dmitry Bivol, Marcus Browne, Badou Jack... et ça n’inclut même pas Fanlong Meng, un quatre étoiles, ou Adrian Diaconu et Lucian Bute, des quatre étoiles.

Adonis Stevenson a eu quatre fois les honneurs et Artur Beterbiev est rendu à trois Cinq étoiles.

C’est fou braque. Et Jean Pascal, pourtant féru de statistique, l’ignorait.

Le combat contre Michael Eifert est un deux étoiles. Et les gens le sentent bien.

VICTIME DE SON SUCCÈS

Le gérant de Jean Pascal est très clair quand il parle de ce combat : « Nous n’avons pas choisi Michael Eifert. C’est la IBF qui l’a imposé. C’est le passage obligé pour avoir droit à un combat de championnat contre le détenteur du titre IBF. Présentement, c’est Artur Beterbiev. Si Michael Eifert n’est pas facile à vendre, j’en conviens, Beterbiev ou un autre le sera beaucoup plus. Jean le sait et il est prêt », m’expliquait Leon hier midi.

Pascal a assez d’expérience et de vécu pour être conscient que dans la boxe tout peut arriver. Michael Eifert n’a pas été imposé par la IBF parce que c’était un spaghetti trop cuit. Une claque peut changer l’allure d’un combat en tout temps. Demandez à Marcus Browne qui dominait son combat contre Pascal avant de se faire connecter par une droite du biographié de JiC.

« Je suis aussi victime de ma carrière. Avant, les Québécois se contentaient des champions locaux. Ouellette contre Hilton est un bon exemple. Puis, Lucian Bute a fait connaître les combats internationaux mais contre des bons boxeurs classe B. Moi, j’ai amené au Québec la vraie élite. Serguei Kovalev, Chad Dawson, Bernard Hopkins. J’ai affronté une collection de grands champions du monde comme Badou Jack, Dmitry Bivol ou Carl Froch. Et au passage, je me suis battu contre des champions du monde comme Eleider Alvarez ou Lucian Bute. Neuf de mes onze derniers combats mettaient en action un boxeur invaincu. C’est pas de la tarte », lance Pascal.

Il conclut : « C’est normal qu’en parlant de Michael Eifert, les gens soient moins impressionnés ».

PASSER LEUR TOUR

Et il y a plus. Pascal a été mêlé à une vilaine histoire de dopage. Puis, il a eu des démêlés verbaux avec la police de Montréal.

Mais surtout, il y a eu une pandémie qui a confiné huit millions de Québécois devant leur grosse télé 4 K. Ils y ont pris goût. Et après la PCU, on a eu droit, comme c’était prévisible, à une épouvantable flambée inflationniste qui ramène les gens à la maison devant un plat de pâtes ou de riz parce que la viande est rendue trop chère. Les gens sont encore sous le choc quand ils reviennent de l’épicerie ou qu’ils ont payé leur loyer.

Fait que 100 $ à Laval un jeudi soir, la solution facile, c’est de se dire qu’ils vont passer leur tour en attendant mieux.

Mais c’est plate quand même...

Ne sortez pas les mouchoirs

Jonathan Quick a été échangé par les Kings de Los Angeles aux Blue Jackets de Columbus. Ça fait partie de la business du hockey. Quand tu signes un contrat de dix ans avec une organisation comme les Kings sans exiger une clause de non-échange, ça veut dire que ton conseiller a bien mal évalué la situation.

Ou que les Kings ont ajouté quelques millions pour se débarrasser de cette clause.

Quick a été un grand joueur pour les Kings. Sa famille a été heureuse à L.A., je l’espère très fort. Les écoles étaient bonnes et les profs gentils.

La business

L’école, les profs dans le privé, les Mercedes, la gloire et les 57 millions, c’est fabuleux.

C’est la business. Fait que si t’es échangé, faut pas pleurer. C’est chiant pour les enfants, pour madame, pour les amis et la parenté. Mais c’est la business.

Un bon infirmier ou une bonne infirmière vont gagner 2,6 millions en 40 ans à torcher et soigner les malades.

Qui donc va brailler pour eux s’ils changent d’hôpital ou se plaignent de faire du temps supplémentaire obligatoire ?