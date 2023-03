Patrick Kane a hâte de jouer avec Artemi Panarin... et Alexis Lafrenière

Le nouvel attaquant des Rangers de New York Patrick Kane se familiarise peu à peu avec ses nouveaux compagnons de travail et, en Artemi Panarin, il retrouvera un visage connu qu’il a apprécié durant quelques années.

À quelques heures de ses débuts dans l’uniforme des Blueshirts au Madison Square Garden, l’ancien des Blackhawks de Chicago a rencontré les médias jeudi. Très satisfait de se joindre à une formation aspirante aux grands honneurs, le triple vainqueur de la coupe Stanley évoluera d’ailleurs à l’aile droite d’un trio pivoté par Vincent Trochek et complété à la gauche par Panarin. Celui-ci a côtoyé le joueur vedette durant ses deux premières campagnes dans la Ligue nationale, de 2015 à 2017. Le Russe en a profité pour atteindre le plateau des 30 buts à chaque occasion avant d’être refilé aux Blue Jackets de Columbus.

«Aujourd’hui [jeudi], c’était la première fois depuis longtemps que je le voyais. C’est un gars amusant et il est agréable de le voir dans les alentours. Il m'a réellement manqué au cours des cinq dernières années et plus, peu importe le nombre», a déclaré Kane, dans le point de presse tenu en prévision du match contre les Sénateurs d’Ottawa.

Cette fois, le duo risque de faire la vie dure aux équipes de l’Association de l’Est, et si la chimie est adéquate, les adversaires des Rangers devront se méfier.

«Peut-être que ça ne se déroulera pas aussi facilement que les gens le pensent. Je suis certain qu’il y aura des obstacles sur notre chemin, mais espérons que nous les franchirons éventuellement», a affirmé le vétéran comptant 45 points cette saison, soit 23 de moins que son comparse.

Les jeunes

L’enthousiasme de Kane quant à sa présence dans la Grosse Pomme est bien palpable. Ayant vu l’équipe new-yorkaise l’emporter 3 à 2 en prolongation face aux Flyers de Philadelphie mercredi, il a aussi hâte de patiner en compagnie d’autres joueurs, notamment les jeunes de la formation comme le Québécois Alexis Lafrenière.

«Vous regardez un gars comme [Filip] Chytil: il a vraiment pris son envol cette année. Il connaît une excellente saison. Et je respecte franchement la façon de jouer de Lafrenière et de [Kaapo] Kakko», a-t-il dit au sujet des membres de cette ligne d’attaque.

Puis, l’Américain est revenu avec franchise sur ses états d’âme par rapport à la transaction du 9 février envoyant l’attaquant des Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko à New York.

«J’étais très fâché de cette situation quand ils ont acquis Tarasenko. Je croyais qu’un échange m’envoyant ici n’était plus dans les plans, a-t-il admis. Mais là, bien entendu, je suis très heureux qu’ils aient conclu la transaction. Je suis excité de pouvoir évoluer avec Vladimir, car il constitue un joueur excitant. C’est bien d’être dans le même clan que lui.»

Heureusement pour tout le monde chez les Rangers, les joueurs concernés se trouvent dans d’excellentes dispositions, particulièrement le numéro 88.

«C’est l’une des six équipes originales, une organisation ayant beaucoup d’histoire qui joue dans un édifice formidable devant des partisans incroyables, a-t-il décrit. Actuellement, l’énergie dans cette ville et au sein de l’organisation est très élevée.»