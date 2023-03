On s’est bien rendu compte pendant la pandémie de l’inutilité des vieux, alors que des milliers de personnes âgées sont mortes dans la détresse et l’abandon, loin de leurs proches.

À quel âge est-on vieux au Québec? Cela dépend de l’âge de la personne qui emploie le terme.

Personnellement, je ne me suis sentie vieille qu’à travers le regard d’autrui. Car, apparemment, je n’ai pas encore besoin de «réparer des ans l’irréparable outrage». En effet, on ne cesse de me répéter depuis quelques années que je ne fais pas mon âge. Car à travers les réseaux sociaux chaque personne n’a plus de secret. L’âge est révélé et commenté allègrement.

Or, qui peut prétendre que l’âgisme n’existe pas au Québec? Que la vieillesse ne dérange pas? Que la société québécoise, jadis respectueuse des vieux, a peu de considération pour ceux qui semblent dépérir à vue d’œil, car ils seraient porteurs de la nostalgie du temps passé en posant un regard critique sur le présent?

Écoutez l'édito de Denise Bombardier à l'émission de Richard Martineau diffusée via QUB radio :

Jeunesse impatiente

Les nouvelles générations vivent l’instant. L’impatience les habite. De plus, les jeunes croient avoir inventé le monde à travers la société technologique. La mémoire et l’histoire sont des préoccupations inutiles dont les vieux seraient les seuls dépositaires dans leur radotage.

Dimanche dernier, lors de l’émission La Voix, on a assisté à une magistrale leçon sur la vieillesse grâce à la présence du chanteur Corneille. Une chanteuse, Nadia-Lise Péronne, âgée de 76 ans, et un jeune chanteur de 18 ans, Nathaël Young, étaient en compétition. Hélas, ce dernier a eu un trou de mémoire et a dû interrompre sa prestation. Sa coach Marjo a permis au jeune Nathaël de reprendre sa chanson. Cela a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux où l’on a dénoncé cette intervention, perçue comme l’expression de l’âgisme à la manière québécoise.

C’est alors que Corneille a pris la parole. «Moi, je viens d’un continent où gagner en âge est un privilège. [...] En Afrique, plus on gagne en âge, plus on gagne en années, c’est d’autant plus de galons qu’on a et qui disent à tout le reste de la société, le respect, l’attention, l’affection m’est dû parce que je suis votre origine.»

Disparition de la majorité

Le vieillissement de la population québécoise est d’autant plus dramatique qu’il est indissociable de la disparition progressive de la majorité francophone.

Je ne suis ni sotte ni dupe. Même si j’étais faible en mathématiques, la seule matière scolaire qui me barbait, je sais suffisamment compter pour savoir qu’il me reste relativement peu d’années avant que je ne fête mon centième anniversaire.

Pourtant, je suis entourée de jeunes vieux, grognons, pleins d’eux-mêmes et dépourvus d’humour. Des gens incapables de comprendre le second degré du langage et dont la minceur intellectuelle est à faire pleurer. Des gens tristes, mal dans leur peau et à vrai dire écrasés par une fatigue de vivre qui s’exprime davantage par une agitation permanente et désespérante.

Pourtant les vieux n’ont pas d’âge lorsqu’ils réussissent à conserver des attributs de jeunesse de cœur, de spontanéité, de combativité et de lucidité. Ce sont des gens plus joyeux que des jeunes wokes paranoïaques revendicateurs.