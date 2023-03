Red Wings: Dylan Larkin à fleur de peau

Dylan Larkin devrait se réjouir de sa prolongation de contrat de huit ans avec les Red Wings de Detroit, mais les célébrations ont été brutalement interrompues par la transaction impliquant l’un de ses meilleurs amis, Tyler Bertuzzi.

Le départ, confirmé il y a quelques jours, du défenseur Filip Hronek avait affecté le capitaine des Wings, mais jamais autant que l’échange envoyant son compagnon de trio aux Bruins de Boston, jeudi matin. Larkin a éprouvé de la difficulté à retenir ses larmes en conférence de presse.

«Celle-là est très difficile [à accepter]. Avec la position où nous sommes au classement... Ça fait mal... il est l’un de mes meilleurs amis», a-t-il confié devant les membres des médias, tout en s’accordant plusieurs pauses.

«Ce furent parmi les 24 heures les plus difficiles au niveau du travail. J’étais heureux, j’étais excité. J’en parlais avec Tyler, hier [mercredi], et il était heureux pour moi. Je l’ai vu ce matin et il était fâché. Je le suis aussi. C’est difficile», a assuré le numéro 71, auteur de 57 points en 59 matchs cette saison.

Bertuzzi et lui ont partagé la patinoire ces sept dernières années. Malgré tous ses efforts, le joueur de 26 ans n’avait sans doute pas la tête à affronter le Kraken de Seattle en soirée.

Dylan Larkin live at Little Caesars Arena. https://t.co/szFaHJ7469 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) March 2, 2023

Futur prometteur

Natif de Waterford, en banlieue de Detroit, Larkin a clairement fait savoir au directeur général Steve Yzerman qu’il souhaitait demeurer avec son équipe de toujours. Un peu trop, selon son agent Pat Brisson, qui devait lui négocier le meilleur salaire possible. Le joueur de centre obtiendra tout de même 8,7 millions $ par année jusqu’en 2031.

Malgré tout, les Red Wings semblent se diriger vers une autre saison sans séries éliminatoires, une septième consécutive. Or, Larkin a foi envers le leadership d’Yzerman.

«En signant une prolongation de huit ans, je place ma confiance entre les mains de Steve. Je sais que les gens qui s’occupent de cette organisation, nos propriétaires, la super famille Ilitch, nous donnent plus que le nécessaire pour former une bonne équipe. J’ai confiance en Steve», a-t-il répété.

«C’est toujours ici que j’ai eu envie d’être, a ajouté l’Américain. Je suis très heureux. L’an dernier, deux gars en particulier, Lucas [Raymond] et Moritz [Seider], ont eu un impact. Avec les ajouts que nous avons faits, [...] je crois que le futur est prometteur ici.»

Larkin, 15e choix au total du repêchage de 2014, a récolté 415 points en 563 rencontres dans la Ligue nationale jusqu’ici. Il n’a disputé que cinq matchs éliminatoires.