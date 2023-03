Sondage: une forte majorité de Québécois en faveur de baisses d’impôts

Bien que plusieurs voix s’élèvent contre les baisses d’impôt lors des consultations prébudgétaires, une majorité de Québécois seraient en faveur d’une telle mesure pour contrer les effets de l’inflation.

Un sondage Léger mené pour la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) démontre que 64 % des Québécois appuient des baisses d’impôt pour les particuliers et les PME.

« Le message est assez clair de la part de la population vers le ministre des Finances Éric Girard et le premier ministre François Legault afin qu’ils réalisent leur engagement électoral », a réagi François Vincent, vice-président Québec de la FCEI.

Photo fournie par la FCEI François Vincent

Vice-président Québec de la FCEI

Préoccupé par la multiplication des voix d’opposition à la mesure, venant de plusieurs économistes et même du Conseil du patronat du Québec, François Vincent considérait important de sonder la population.

Le sondage a été réalisé du 24 au 26 février auprès de 1063 Québécois.

Il ne mentionne pas de quelle manière les baisses d’impôt seront financées. Le gouvernement Legault a déjà exprimé l’intention de puiser à même le Fonds des générations, en principe destiné à assurer l’équité intergénérationnelle en ce qui a trait à la dette du Québec.

Considéré bon pour l’économie

Sans cette mise en contexte sur la provenance du financement, 57 % des répondants au sondage ont considéré que baisser l’impôt serait une bonne mesure pour l’économie de la province. François Vincent souligne que le Québec occupe la troisième place des États où l’impôt des particuliers est le plus élevé parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et il est au sommet des provinces canadiennes.

« Pour certains, c’est toujours le mauvais moment pour diminuer le fardeau fiscal, mais c’est en n’agissant pas qu’on va rester les plus taxés, » martèle M. Vincent, qui croit qu’il est possible pour le gouvernement d’alléger la charge fiscale, tout en maintenant le même niveau de services à la population.

Le désaccord envers les baisses d’impôt pour aider l’économie augmente avec la scolarité, passant de 21 % chez les diplômés du secondaire à 34 % chez les diplômés universitaires.

Aider les PME

En ce qui concerne la fiscalité des entreprises, 67 % des répondants au sondage sont d’avis que le gouvernement devrait inclure les PME dans les mesures mises en place pour composer avec les effets de l’inflation.

« On est contents de voir que les citoyens voient toute l’importance qu’ont les PME dans l’économie du Québec et des régions, » dit M. Vincent, ajoutant qu’elles sont affaiblies par les hausses de coûts de leurs opérations.

LES PRINCIPALES DONNÉES DU SONDAGE LÉGER EFFECTUÉ POUR LA FCEI

Baisser l’impôt des Québécois est une bonne mesure pour les aider dans un contexte de forte inflation.

64 % en accord

24 % en désaccord

Baisser la fiscalité des PME québécoises est une bonne mesure pour l’économie de la province.

64 % en accord

16 % en désaccord

Les citoyens sont mieux placés que le gouvernement pour décider comment utiliser l’argent des baisses d’impôt.

54 % en accord

30 % en désaccord

