Télé-Québec: dévoilement de la bande-annonce de la comédie dramatique «L’air d’aller»

Les premières images de la nouvelle fiction originale de Télé-Québec «L’air d’aller», qui s'intéresse à quatre amis atteints de la fibrose kystique voulant par-dessus tout vivre, viennent d’être dévoilées.

Les comédiens Noémie Leduc-Vaudry («C’est comme ça que je t’aime»), Antoine Olivier Pilon («Mommy»), Joakim Robillard («M’entends-tu?») et Catherine St-Laurent («District 31») se donnent la réplique dans cette comédie dramatique, la toute première qu’écrit l’auteur Jean-Christophe Réhel. Ce dernier connait le sujet puisqu’il est lui-même atteint de la fibrose kystique.

«Ce qui me rend fier avec "L’air d'aller", c’est qu’on aborde des sujets un peu lourds, tout en étant capable d’en rire. On a réussi à créer un univers très coloré, unique et rassembleur. Mon but en écrivant cette série n’a jamais été de démocratiser la maladie. Mais tout simplement d’écrire quelque chose qui pourrait rejoindre le plus de gens possible», a souligné M. Réhel, jeudi, dans un communiqué.

On présente ce projet comme un «portrait réaliste, intime et plein d’espoir» d'amis unis devant la maladie.

Quand Cindy, Gabriel, Jimmy et Katrine sont mis au fait que l’un d’eux n’aurait encore que quelques mois devant lui, c’est avec «autodérision et résilience» qu'ils «tentent ensemble d’oublier l’épreuve imminente qui les guette», ceci en multipliant les sorties et les activités, a-t-on précisé au sujet de leur «urgence de vivre», qui génèrent un vent de liberté chez eux.

La distribution s’appuie aussi sur le talent de Marc Béland, Yves Bélanger, Denis Bernard, Ryan Bommarito, Martin Drainville, Vincent Graton, Simon Landry-Désy, Dominique Leduc, Anick Lemay, Sylvie Moreau, Iannicko N’Doua, Antoine Pilon, Dominique Quesnel, Mathieu Richard et Antoine Yared.

C’est la première série de fiction originale de Télé-Québec depuis «M’entends-tu?», qui a fait un tabac pendant sa diffusion.

«Le poète et romancier Jean-Christophe Réhel nous offre une première œuvre lumineuse empreinte d’une grande humanité. L’originalité et l’audace de cette proposition, sans oublier le fait qu’elle nous permette de découvrir de nouveaux visages, s’inscrivent dans l’ADN de ce qu’on souhaite offrir à Télé-Québec en fiction originale», a indiqué la vice-présidente aux contenus de la chaine publique, Nadine Dufour.