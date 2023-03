Tirs et message menaçant sur un commerce lié à la belle-famille de Messi

Des tirs ont visé dans la nuit de mercredi à jeudi à Rosario, dans le nord de l'Argentine, un commerce appartenant à la belle-famille de Lionel Messi, avec un message d'apparence menaçant bien qu'énigmatique, mentionnant le capitaine de l'Albiceleste, ont annoncé les autorités.

Selon la police, 14 impacts de balles ont été identifiés sur la devanture métallique d'un supermarché, qui était fermé, ainsi que des douilles au sol et un panneau en carton avec une inscription manuscrite: «Messi nous t'attendons, Javkin est un narco, il ne s'occupera pas de toi».

Un témoin a confirmé avoir vu deux hommes à moto peu avant 03h (locales) du matin, l'un d'eux descendant pour tirer et jeter le carton avant de prendre la fuite. Personne n'a été blessé.

Le maire de Rosario (320 km au nord-ouest de Buenos Aires) Pablo Javkin a confirmé à la presse que le commerce appartenait à la famille Roccuzzo, belle-famille de Lionel Messi marié à Antonela Roccuzzo.

«Ce qu'ils recherchent ici, c'est la répercussion, c'est très perfide», a estimé Pablo Javkin. «Quelle information devient plus rapidement virale qu'une attaque visant Messi? (...) C'est très facile pour n'importe quelle bande de faire ça».

Le chef adjoint d'une unité régionale de la police, Ivan Gonzalez, a également estimé sur la télévision Cadena 3 que le message n'était «pas une menace», mais un acte destiné «à attirer l'attention».

Ville natale de Lionel Messi, Rosario, troisième ville d'Argentine et grand port fluvial sur le Parana, est devenue ces dernières années un point névralgique du narcotrafic en Argentine, et peu à peu la ville la plus dangereuse du pays, avec 287 homicides en 2022.

Les autorités se renvoient régulièrement la responsabilité sur les moyens engagés et l'implication des forces de sécurité pour combattre le fléau, entre le maire centriste de la ville, le gouverneur de gauche de la province et les autorités nationales.