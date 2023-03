Transport collectif: un plan de relance qui choque et surprend

L’idée de créer des lignes d’autobus communes pour Montréal et ses banlieues ne passe pas auprès du syndicat des chauffeurs de la métropole et semble surprendre les réseaux de transport de Laval et de Longueuil.

• À lire aussi: Gratuité du métro: des aînés montréalais plus intéressés à prendre le transport collectif

• À lire aussi: Transport collectif: exo a besoin d’environ 30 M$ pour maintenir son offre

Mercredi, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a présenté une feuille de route aux quatre sociétés de transport du Grand Montréal pour relancer le transport collectif dans un contexte de déficit budgétaire.

Le directeur général, Benoît Gendron, a entre autres proposé de mettre en commun certains services pour économiser.

Le lendemain, il accordé une entrevue à La Presse dans laquelle il affirmait vouloir penser le transport comme une «seule business» et décloisonner les territoires des réseaux de transport dans un contexte de manque à gagner de 500 millions de dollars.

«Il n’est pas question que des chauffeurs de Laval et de Longueuil donnent des services à la place des chauffeurs de la STM», a réagi Pino Tagliaferri, président du Syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes de la STM.

Pas de coupes, assure l’ARTM

«L’objectif, c’est de voir comment on peut faire les choses différemment, ce n’est pas de couper le service à la clientèle, ce n’est pas de couper des employés», a assuré M. Gendron en entrevue avec le Journal.

Il a affirmé que plusieurs pistes de solutions ont émergé mercredi, mais qu’il serait prématuré de tirer des conclusions avant le dépôt du plan d’action en septembre.

Il a confirmé qu’une des pistes pour augmenter la performance du service pourrait être la création de lignes métropolitaines à des endroits où au moins deux réseaux de transports circulent, à l’image de la ligne 139 sur le boulevard Pie-IX qui devient la ligne 439 à Laval.

«Ce n’est pas comme ça qu’ils vont aller chercher le manque à gagner. Tout ce que ça va faire, c’est créer de la grogne entre les sociétés de transport», laisse tomber M. Pino Tagliaferri.

Surprise

Si la Société de transport de Montréal voit d’un bon œil les grands chantiers proposés par l’ARTM, la Société de transport de Laval se dit surprise par des «détails qui ont filtré» dans les médias et qui n’auraient pas été verbalisés mercredi.

«Nous sommes surpris de la situation et nous tentons de cerner le réel plan d’action et les attentes de l’ARTM», indique par courriel Estelle Lacroix, conseillère en communication à la STL.

Le directeur général du Réseau de transport de Longueuil (RTL), Michel Veilleux, avait accepté de donner une entrevue au Journal, entrevue qu’il a annulée à la suite de la parution de l’article de La Presse en début d’après-midi.

Pour sa part, Exo n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.