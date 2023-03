Le jeune lanceur ambidextre Jurrangelo Cijntje fait sensation dans la NCAA

Il est déjà extraordinaire de pouvoir lancer une balle de baseball à plus de 90 milles à l’heure, mais le jeune Jurrangelo Cijntje peut le faire autant avec son bras droit qu’avec son bras gauche.

Âgé de 19 ans, l’athlète originaire de l'île de Curaçao fait sensation depuis qu’il a fait ses débuts dans la NCAA avec les Bulldogs de Mississippi State.

En cinq manches depuis le début de la saison, le phénomène n’a accordé aucun point en cinq manches de travail, retirant au passage huit frappeurs sur des prises.

Là où la recrue s’illustre, c’est qu’il peut lancer régulièrement à plus de 95 milles à l’heure de la droite, puis ensuite choisir d’affronter un frappeur gaucher avec des balles rapides à plus de 90 milles à l’heure de la gauche.

Cijntje fait jaser depuis déjà un certain temps. Les Brewers de Milwaukee avaient d’ailleurs pris le pari de le sélectionner en 18e ronde au plus récent repêchage. Or, comme on le voit régulièrement dans le monde du baseball, le lanceur ambidextre a plutôt choisi d’accepter une bourse d’études de Mississippi State au lieu de s’entendre avec l’organisation des Brewers. Il sera à nouveau admissible au repêchage en 2025. D’ici là, il a encore l’occasion d’augmenter sa valeur aux yeux des recruteurs.